Laatste dag om NOW aan te vragen

Voor ondernemers sluit donderdag de aanvraagperiode voor de zesde ronde van de NOW-loonsteun.Om in aanmerking te komen voor deze laatste periode van de loonsteun, de NOW-regeling, moeten ondernemers minimaal 20 procent omzetverlies aantonen in de periode juli tot en met september.

Werkgevers kunnen over juli tot en met september maar maximaal 80 procent omzetverlies opgeven bij hun aanvraag. Dan wordt 80 procent van de loonkosten gecompenseerd. In de vorige periode, van april tot en met juni, lag dit percentage nog op 85. Eerder was het 100 procent, maar de regeling is gaandeweg versoberd, waardoor ondernemers minder vergoed krijgen dan in eerdere periodes. De generieke steunmaatregelen stoppen per 1 oktober.

Uitkeringsinstantie UWV, die de aanvragen verwerkt, meldde eerder dat het aantal steunaanvragen op het laagste niveau ligt sinds het begin van de crisis. De meeste van de toegekende NOW-aanvragen gaan in deze zesde steunperiode naar de horeca en de catering, de zwaarst getroffen sectoren tijdens de pandemie.

