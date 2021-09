War for talent: dit zijn de cijfers

De Big4 zoekt het komende jaar circa 2100 nieuwe medewerkers voor hun accountancy takken. Uitschieter is EY, die 800 extra accountants zoekt. Gemiddeld willen accountantskantoren zo’n 20 tot 25% in personeel groeien. Bij kleinere kantoren is dit circa 15%. Dat blijkt uit een rondgang van Accountancy Vanmorgen langs een aantal kantoren.

60 tot 70.000 vacatures

Volgens het CBS zijn er 385.000 Nederlanders werkzaam in accountancy en boekhouding. Wordt de behoefte aan nieuwe medewerkers bij de Big4 doorvertaald naar de sector, dan zijn er komend jaar zo’n 60 tot 70 duizend nieuwe accountancymedewerkers nodig. Daarbij wordt uitgegaan van een verwachte groei in personeel van 15 tot 20 procent, een groeitempo dat overigens beduidend onder dat van de Big4 ligt.

Grote vraag

Deloitte sprak bij de presentatie van de jaarcijfers deze week al over een ‘war for talent’. Het kantoor wil 2000 nieuwe medewerkers aantrekken, van wie 300 in accountancy & assurance. Ook de andere Big4-kantoren verwachten veel behoefte te hebben aan nieuwe accountants. PwC zoekt er op korte termijn 550 (waarmee de divisie 26% groeit) en EY heeft er zelfs 800 nodig, waarmee het aantal medewerkers in accounting op 2800 komt. Hoewel het kantoor donderdag jaarcijfers bekend maakte waaruit blijkt dat het aantal fte met 4% is gekrompen, is de werving van nieuwe mensen de afgelopen maand succesvol geweest, laat EY weten. Kleinere kantoren hebben een vergelijkbare behoefte aan nieuwe medewerkers. BDO zoekt bijvoorbeeld 300 accountants, Flynth heeft er 60 nodig, Grant Thornton 40 en PKF Wallast 20.

Oorzaken

Er is een breed scala aan talent nodig. EY zegt voor alle service lines expertise te zoeken op verschillende gebieden, van digital, data analyse, IT auditors, fraude tot sustainability en tax / fiscaliteit. Het bedrijf verklaart de behoefte aan nieuw accountancy-bloed uit het feit dat het vak in de belangstelling staat. EY zegt steeds meer mensen aan te nemen die geen accountingopleiding hebben gedaan, maar bijvoorbeeld een IT achtergrond hebben op het gebied van fraude opsporing, ESG, digital en data analyse. PwC wijst daarnaast op de steunmaatregelen van de overheid en het extra werk dat dit oplevert voor accountants. KPMG ziet veel nieuw werk in het helpen van organisaties bij duurzaamheidsverslaglegging en audits. De sustainability unit zal komend jaar in aantal medewerkers verdriedubbelen, verwacht KPMG.

Regeldruk

BDO constateert dat met een groeiende vraag naar accountants het aantal jongeren dat voor deze opleiding kiest afneemt. PKF Wallast ziet daarnaast dat de toegenomen regeldruk binnen de accountancy, net als in andere sectoren (zoals de zorg) ertoe leidt dat medewerkers uitstromen en een andere carrière kiezen. Ook de enorme groei in complianceafdelingen bij financiële instellingen in het kader van Wwft heeft de war for talent aangewakkerd, meent PKF Wallast.

Te werven aantal medewerkers % Voor accountancy In dienst bij assurance % EY 1750 5000 35 800 2000 40 Deloitte 2000 6500 31 300 1700 18 PwC 1000 6000 17 550 2100 26 KPMG* 600 4000 450 1800 25 BDO 400 2679 15 300 1357 22 Flynth 130 1600 8 60 860 7 Grant Thornton 80 600 13 40 260 15 PKF 50 240 21 20 120 17

* Cijfers van KPMG zijn een schatting.