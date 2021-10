Al 30% meer beleggingsfraude dan in 2020

De AFM en de Fraudehelpdesk krijgen steeds vaker signalen over dubieuze beleggingsproducten. De Fraudehelpdesk noteert dit jaar een toename van ongeveer 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Een campagne met Jort Kelder en Marco Borsato moet consumenten waarschuwen.

13 miljoen

Beleggingsfraude is al enkele jaren de grootste schadepost van alle meldingen bij de Fraudehelpdesk. In de eerste negen maanden van 2021 is de gemelde schade door beleggingsfraude al meer dan 13 miljoen euro. Het gaat daarbij zowel om mensen die op een advertentie ingingen als om gedupeerden die per e-mail of telefoon werden benaderd met verschillende producten. Ook de AFM krijgt een stijgend aantal meldingen over malafide beleggingsaanbieders, met name over valuta en crypto’s. De toezichthouder meldde dat vorige week in haar halfjaarlijkse signalenmonitor.

Waarschuwingen en tips

Om die reden zijn de AFM en de Fraudehelpdesk tijdens de World Investor Week die op 4 oktober begon, opnieuw gestart met een campagne. Beide organisaties delen via social media iedere dag waarschuwingen en tips voor verstandig beleggen. In een video waarschuwen Jort Kelder en Marco Borsato voor nepadvertenties met hun naam en portret. In een beleggingsquiz kunnen mensen hun kennis van beleggen en hun mogelijke vatbaarheid voor beleggingsfraude testen.

Frauduleuze trucs

Nu de bankrente laag staat, lijkt beleggen een interessant alternatief voor sparen. Ook mensen met weinig beleggingservaring zoeken mogelijkheden om het spaargeld of de pensioenuitkering te vermeerderen. Maar niet alle aanbieders van beleggingsproducten zijn even betrouwbaar. Beleggingsoplichters gebruiken met succes allerlei misleidende argumenten en frauduleuze trucs om mensen te overtuigen op hun aanbieding in te gaan. Er worden prachtige rendementen beloofd, maar uiteindelijk wordt niets of weinig uitgekeerd en de gedupeerden zijn vaak veel geld kwijt.

Veel geld verloren

Met de zogenaamde cfd’s wordt gespeculeerd op de stijging of daling van een valuta- of aandelenkoers. De drempel om hierinte gaan handelen is heel laag, terwijl dit complexe beleggingsproducten zijn met veel risico. Maar liefst 8 op de 10 cfd-beleggers verliest in korte tijd (veel) geld.

Illegale advertenties

Hoewel de aanbieders van cfd’s in principe een legaal product aanbieden, beschouwt de AFM veel van deze partijen toch als frauduleus, onder meer vanwege agressieve wervingstechnieken. Bijvoorbeeld het gebruik van illegale advertenties waarin BN’ers zonder hun medeweten en goedkeuring opereren.

Bron: AFM