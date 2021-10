Bloggende boekhouder wekt toorn burgemeester

Het blog EdeDorp van boekhouder Douwe Meijer is landelijk nieuws en heeft inmiddels al tot Kamervragen geleid. ‘Terwijl ik alleen maar de lokale macht een beetje wil controleren nu lokale kranten verdwenen zijn.’

Meijer is controller bij een middelgroot installatiebedrijf. Maar toen de Volkskrant op zijn stoep stond noemde hij zichzelf maar boekhouder. ‘Dan begrijpen de mensen ongeveer wat ik doe voor de kost.’ Toch dekt ‘controller’ de lading veel beter, want Meijer controleert. Van 9 tot 5 doet hij dat voor zijn werkgever, in zijn vrije tijd volgt hij de Edese politiek kritisch.

Hoe ben je gaan bloggen?

‘Ik was voorzitter van een volleybalvereniging. We hadden dringend een andere sporthal nodig, maar die kwam er maar niet. Wel kreeg ik van elke nieuwe wethouder steeds nieuwe beloftes en toezeggingen. Ik kon met mijn verhaal nergens terecht. Toen ben ik 3,5 jaar geleden een blog begonnen om mijn frustraties van me af te schrijven. Die sporthal is er overigens nog steeds niet.’

Nu is er een relletje dat landelijk nieuws is. Wat is er aan de hand?

‘Onze burgemeester vond het nodig een boekje uit te brengen over “EdeCity”, een zogenaamd fictief blog over de lokale politiek. In zijn geschrift probeert hij ons belachelijk te maken en af te branden.’

Wie kaatst kan de bal verwachten.

‘Zeker. En ik kan ook best tegen een stootje. Maar het gaat om de toon van zijn boek. In zijn voorwoord heeft hij het over ‘de macht en manipulatie van de mediacratie’, over desinformatie en complotdenken, wat hij op één hoop gooit met de bloggers van EdeCity, die hij ‘kleinzielig’ noemt. Het voelt toch alsof hij kritische burgers monddood wil maken. Los daarvan: de burgemeester haalt Montesquieu aan die over de scheiding der machten schreef. Dan vind ik het gek dat hij als uitvoerende macht zich zo laatdunkend uitlaat over de vierde macht, de pers. NRC Handelsblad noemde het ‘een ongepaste reprimande vanuit het gemeentehuis aan een stel lastige burgers met een weblog’. De krant merkte op dat als Mark Rutte een kritisch boek over Follow The Money zou schrijven, dat er dan Kamervragen zouden komen.’

Maar wie schetst onze verbazing…

‘Inderdaad. Inmiddels zijn er ook Kamervragen gesteld over het boekje van de burgemeester van Ede, door Peter Kwint en Renske Leijten, bekend van de toeslagenaffaire. Zij willen van demissionair ministers Arie Slob en Kajsa Ollongren onder meer weten of de twee ministers zich kunnen voorstellen dat bij steeds verder afnemende lokale journalistiek, inwoners zelf lokale kwesties over het voetlicht willen brengen. En of ze het in dat licht gepast vinden dat een burgemeester in een boek een kritisch lokaal weblog op de hak neemt waarbij de gelijkenissen met een bestaande lokale weblog talrijk zijn.’

De bezoekersaantallen van EdeDorp zullen wel omhoog schieten.

‘Daar gaat het me niet om. Vanuit dat doel ben ik ook niet met dit blog begonnen. EdeDorp komt voort uit idealisme. In middelgrote gemeenten zoals Ede zie je dat de lokale pers het financieel niet meer redt. Die controlerende macht verdwijnt, met als gevolg dat bestuurders lijken te denken dat ze overal mee wegkomen. Daar maken ik en de andere columnisten zich oprecht zorgen over.’

Kennelijk is de burgemeester bang voor jullie invloed. Dat hij in de pen kruipt kun je ook als compliment zien.

‘Als het boekje goed geschreven was, dan misschien wel.’