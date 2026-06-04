Deloitte ziet ‘signaal van fraude’ in Tilburg

Tilburg heeft financiële belangenverstrengeling vastgesteld bij een project van ruim 4 ton. Het was accountant Deloitte die de gemeente wees op ‘een signaal van fraude’.

Na een onderzoek is vastgesteld dat er geen sprake was van fraude, maar wel van tekortkomingen in de interne werkwijze van de gemeente Tilburg. Volgens de gemeente ontstond daardoor ruimte voor belangenverstrengeling tussen betrokken partijen. “De gemeente beschouwt de uitgaven achteraf als rechtmatig, maar heeft onbedoeld ruimte gelaten voor een oneigenlijke werkwijze. De verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie ligt daarmee primair bij de gemeente Tilburg als ambtelijk opdrachtgever”, laat een woordvoerder weten aan het Brabants Dagblad.

Het onderzoek had betrekking op een project binnen de afdeling Dienstverlening. Om privacyredenen maakt de gemeente niet bekend welke organisaties of personen erbij betrokken waren. Wel bevestigt zij dat zowel eigen medewerkers als ingehuurde krachten een rol speelden. De betrokken personen zijn inmiddels vertrokken of beëindigen hun werkzaamheden binnenkort.

Vragen bij jaarrekening

Aanleiding voor het onderzoek waren bevindingen van accountant Deloitte tijdens de controle van de jaarrekening over 2025. De accountant plaatste vraagtekens bij facturen van drie externe organisaties en signaleerde onregelmatigheden in de onderbouwing van de uitgaven. Zo ontbraken voor bepaalde werkzaamheden contracten of andere schriftelijke afspraken. Volgens Deloitte waren de twijfels zodanig dat de mogelijkheid van samenspanning tussen leveranciers en een budgetverantwoordelijke ambtenaar niet kon worden uitgesloten. De gemeente besloot daarop een integriteitsonderzoek te laten uitvoeren.

Eerdere corruptiezaak

De kwestie krijgt extra aandacht omdat Tilburg onlangs nog werd geconfronteerd met een andere integriteitsaffaire. Een voormalig directeur bedrijfsvoering werd door de rechter veroordeeld wegens corruptie. Zij had medewerkers aangenomen die door haar partner waren geworven, terwijl hij daarvoor commissie ontving. De rechter bepaalde dat zij 70.000 euro aan de gemeente moet terugbetalen.

Controle werkt

Volgens de gemeente laat de zaak zien dat de bestaande controlemechanismen functioneren, ook al zijn die niet sluitend. “Het uitvoeren van dit soort onderzoeken komt vaker voor en in de meeste gevallen blijkt gelukkig dat er niets aan de hand is. Soms brengt een melding aan het licht dat er toch iets speelt. Dat is vervelend, maar het laat óók zien dat het systeem werkt zoals bedoeld: er komt een signaal binnen, dat wordt onderzocht, de accountant kan er een oordeel over vormen en wij kunnen daarover verantwoording afleggen.”

Bron: Brabants Dagblad