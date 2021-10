Personalia | AFAS benoemt Raad van Commissarissen

AFAS Software stelt per direct een Raad van Commissarissen (RvC) aan. Oprichters Piet Mars en Ton van der Veldt nemen zitting in de raad en treden daarmee terug uit het dagelijks bestuur van het familiebedrijf. De raad bestaat naast de oprichters uit vier andere leden, waarvan CEO van YoungCapital Ineke Kooistra de bekendste naam is. De RvC-benoeming betekent het begin van een nieuwe fase voor het softwarebedrijf uit Leusden.

De RvC van AFAS gaat toezicht houden op het beleid van het bestuur, zodat de directie meer vrijheid heeft om te ondernemen, meldt AFAS. “Daar vraagt de toekomst om”, stelt kersvers RvC-lid Ineke Kooistra. “Met de oprichting van de RvC bestendigt AFAS de toekomst van het bedrijf voor alle toekomstige generaties. Het is prachtig om daar onderdeel van te zijn.”

De nieuw gevormde Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

Piet Mars (voorzitter)

Jan Schurings (secretaris)

Ton van der Veldt

Ineke Kooistra

Olaf Nieuwenhuis

Herwin Mars

Familiebedrijf

Van de zes nieuwe leden zijn er drie direct familie van de oprichters van AFAS. Eerder al werden de familiewaarden van AFAS verankerd in de statuten. Kooistra: “De familiewaarden en de band met de families van de oprichters, die doorslaggevend geweest in alle keuzes, gaan niet verloren. De RvC voegt daar een extra dimensie aan toe, zodat we de zelfstandigheid van dit eigenzinnige bedrijf, het langetermijndenken en het werken vanuit waarden in duurzame vorm gieten.”

Korte lijnen

De RvC heeft korte lijnen met mensen binnen en buiten de organisatie en houdt de verschillende belangen in de gaten, licht AFAS toe. De eerste lijn is die met de hoofddirectie, bestaande uit CEO Bas van der Veldt en CFO Arnold Mars. Mars: “AFAS is een familiebedrijf, dat is onze grote kracht. Middels de aanstelling van de RvC verankeren we de familiewaarden ook voor de verre toekomst en creëren we tegelijkertijd de noodzakelijke ruimte om te ondernemen. Precies voor die balans zorgt de RvC. Zij kijken of wij als bedrijf nog handelen vanuit de familiewaarden”.

