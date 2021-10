Ruim een op vijf bedrijven vindt klimaatambities iets voor volgende eeuw

Het Nederlandse bedrijfsleven is optimistisch over het herstel na corona en digitaliseert volop. Maar met duurzaam ondernemen is het nog matig gesteld: steeds meer bedrijven laten hun klimaatambities varen, blijkt uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2021.

Voor het onderzoek ondervroeg SEO in opdracht van de UvA ruim 600 leidinggevenden uit het Nederlandse bedrijfsleven over de stand van zaken op het gebied van innovatie in hun organisatie. Ze zien de toekomst ook zonder coronasteun zonnig in: overheid(gerelateerde), financiële en bouwsectoren verwachten zo’n 5% omzetgroei en andere branches voorzien dit jaar minimaal 10% extra inkomsten. ‘Het is opvallend dat veel bedrijven ook voor 2020 een positieve omzetgroei rapporteren’, aldus SEO. ‘Wel overstijgen de verwachtingen van de omzetgroei voor 2021 in bijna alle sectoren de gerealiseerde omzetgroei in 2020.’ De digitale transformatie is goed op stoom: het overnemen van nieuwe technologieën, nieuwe vormen van waardecreatie en organisatorische veranderingen vertonen alledrie een stijgende lijn. Daarnaast bevindt de zogeheten exploratieve innovatie (zoeken naar nieuwe producten, markten en klanten) zich op een hoogtepunt, aldus SEO.

Per saldo minder streven naar verkleinen voetafdruk

Het is niet louter positiviteit in het rapport: de klimaatambities zijn tanende. Weliswaar geeft 55% van de Nederlandse bedrijven aan uiterlijk in 2030 een verwaarloosbare ecologische voetafdruk te hebben, maar bijna een kwart (22%) heeft de lat een stuk lager gelegd: hun streven is om pas in de volgende eeuw CO2-neutraal te opereren. Dat is een stuk meer dan vorig jaar, toen nog 13% aangaf deze eeuw nog niet te werken aan het verkleinen van de voetafdruk. Anderzijds is ook de groep bedrijven gegroeid die ernaar streven voor 2050 klimaatneutraal te zijn: van 22% naar 33%. ‘Enerzijds is het aandeel klimaatambitieuze bedrijven met 7 procentpunt gestegen, anderzijds groeit de groep bedrijven die deze ambitie niet heeft met bijna 9 procentpunt.’

Bedrijven zonder klimaatambitie zitten vooral in de culturele, horeca- en recreatieve sectoren. Daar heeft ruim een derde geen ambitie om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren. ‘Het is daarbij wel de vraag of bedrijven in deze sectoren qua ecologische voetafdruk veel gewicht in de schaal leggen (op de reisbranche na lijkt dit intuïtief beperkt).’ In verwacht een kleine 28% niet te verduurzamen.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is aardig ingeburgerd, maar er zijn verbeterpunten. ‘Zo wordt de schade aan mens en natuur vaak nog niet gemeten, zijn er nog

relatief weinig bedrijven met een gecertificeerd milieubeheerssysteem en valt ook op dat bijna de helft van de bedrijven het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid nog niet geformaliseerd heeft.’ Wel stellen vrijwel alle bedrijven budget beschikbaar voor de ontwikkeling van het personeel en houdt meer dan de helft van de bedrijven al stakeholderdialogen. ‘Voor elke MVO-praktijk geeft slechts een beperkt aantal bedrijven te kennen dat deze niet van toepassing is op hun organisatie.’

Onderaan de streep blijft een ondernemer een ondernemer: het belangrijkste verantwoordelijkheidsgebied voor bedrijven is winstgevendheid, vindt 37% van de ondervraagden. Bijna 45% vindt de eigen organisatie daarin succesvol. Zich inzetten voor de maatschappij noemt 15% als een belangrijke drijfveer.