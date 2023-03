Klimaatplannen banken en verzekeraars krijgen onvoldoende

De klimaatplannen van grote financiële instellingen als ING, Nationale-Nederlanden en PFZW zijn bij lange na niet ambitieus genoeg om te voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs en Glasgow. Met de plannen van de tien grootste Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen raakt een beperking van de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius verder uit zicht, concludeert de Eerlijke Geldwijzer.

Achmea, ASR, ABP, ING, PMT en Rabobank krijgen het rapportcijfer 5 en doen het daarmee nog het minst slecht. ABN Amro, BpfBouw en PFZW krijgen een 4 en NN Group bungelt onderaan met een 3. Ondanks beloften in 2019 blijkt dat hun klimaatplannen ‘nog steeds aan alle kanten rammelen’, aldus Barbara Oosters namens de Eerlijke Geldwijzer. ‘Minister Kaag liet eerder weten dat ze in 2023 de klimaatplannen van de financiële sector gaat beoordelen en wetgeving niet uitsluit. De tijd van vrijblijvendheid is echt voorbij.’

Geldkraan blijft open voor fossiele bedrijven

Wat is er dan mis met de plannen? Volgens de Eerlijke Geldwijzer gelden de emissiereductiedoelen voor 2030 die de tien publiceren maar voor een beperkt aantal sectoren of voor een selectie van beleggingscategorieën. ‘Op die manier nemen ze slechts verantwoordelijkheid voor een deel van hun uitstoot. Alleen ABP formuleert een ondubbelzinnige ambitie om de uitstoot van alle beleggingen in 2030 te halveren ten opzichte van 2019. Bij de meeste financiële instellingen ontbreken doelstellingen voor de korte termijn. Banken zoals ING en ABN Amro hebben geen plannen om te stoppen met het lenen van geld aan bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden.’ Alleen ABP heeft aangekondigd volledig te stoppen met beleggen in producenten van olie en gas in 2023. ‘Hoewel alle financiële instellingen zeggen dat ze hun klanten aanspreken op hun klimaatambities, hanteert minder dan de helft een tijdlijn en concrete doelen om deze ambities te behalen.’

KPMG was eerder ook kritisch op de klimaatplannen van de financiële sector.