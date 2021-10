AA in de fout als bestuurder van VvE: waarschuwing

Een AA die bestuurder was van een Vereniging van Eigenaren (VvE) realiseerde zich niet dat het financieel beheer dat hij in die hoedanigheid uitoefende onder zijn verantwoordelijkheid als accountant valt. Tuchtrechtelijk valt hem op nogal wat punten iets te verwijten, oordeelt de Accountantskamer. Zo werden verscheidene facturen die betrekking hebben op 2019 verantwoord in 2020, zonder voor deze kosten rekening te houden met overlopende posten. Ook gaf hij ten onrechte geen samenstellingsverklaring af. De tuchtrechter vindt de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Uitspraak: 21-422 AA

De accountant was bestuurder van de VvE van een appartementencomplex met 34 appartementen en bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen. Eén van de eigenaren was het met een aantal besluiten van de VvE niet eens en kreeg het bij de kantonrechter voor elkaar dat een aantal tijdens een ledenvergadering op 22 februari 2020 genomen besluiten werden vernietigd. Tijdens die vergadering was de jaarrekening 2019 vastgesteld en werd besloten om het exploitatietekort 2019 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Beroep als accountant uitgeoefend?

De vrouw stapte daarna ook naar de Accountantskamer, waar ze de AA een hele serie verwijten voor de voeten gooide. Die stelde zich primair op het standpunt dat voor zover hij bij het bestuur en/of beheer van de VvE betrokken is geweest, dit niet heeft plaatsgevonden in de uitoefening van zijn beroep als accountant maar als (mede)aandeelhouder en bestuurder van de holding. Hij stelt dat over deze werkzaamheden niet op grond van artikel 22, eerste lid van de Wtra bij de Accountantskamer kan worden geklaagd.

De Accountantskamer gaat voorbij aan dit verweer en overweegt hiertoe het volgende. Het gaat bij dit verweer om de vraag of betrokkene zijn beroep als accountant heeft uitgeoefend, in het bijzonder of de klacht betrekking heeft op een professionele dienst als bedoeld in artikel 1 van de VGBA. Van een professionele dienst is volgens dit artikel sprake als bij de werkzaamheden vakbekwaamheid als accountant wordt aangewend of kan worden aangewend. Werkzaamheden als het financieel beheer voor de VvE, waaronder het jaarlijks opstellen van de balans en de staat van baten en lasten van de VvE, liggen op het terrein van accountancywerkzaamheden en vergen daarom inzet en bekwaamheid zodra een accountant daarbij betrokken is. Voor zover het financieel beheer door medewerkers van [BV1] en/of VvE [BV3] (de beheer-BV’s waarvan de AA indirect aandeelhouder/bestuurder was, red.) is gedaan, geldt dat betrokkene daarvoor als (indirect) bestuurder van deze dochtermaatschappijen vaktechnisch verantwoordelijk is. Daarbij komt dat betrokkene zich ook persoonlijk met het financieel beheer en met name de kritiek daarop van (de gemachtigde van) klaagster heeft bemoeid. Uit de stukken blijkt dat hij in december 2020 een bespreking met de gemachtigde van klaagster heeft gevoerd naar aanleiding van haar commentaar op de conceptjaarrekening 2019. Nadien is door hem met haar hierover gecorrespondeerd. De klachten hebben mede op deze periode betrekking.

Klachten deels gegrond

Het handelen van de accountant viel dus wel degelijk onder zijn beroepsbeoefening als accountant en de Accountantskamer komt dan ook tot een inhoudelijke behandeling van de serie klachten. Een aantal daarvan zijn gegrond, oordeelt de tuchtrechter.

De Accountantskamer stelt vast dat in de jaarrekening 2019 niet alle facturen zijn verantwoord die betrekking hebben op 2019. Tussen partijen is niet in geschil dat verscheidene facturen die betrekking hebben op 2019 zijn verantwoord in 2020. De Accountantskamer is van oordeel dat deze verwerking, waarbij voor deze kosten geen rekening is gehouden met overlopende posten, in strijd is met het in artikel 4 van het reglement voorgeschreven stelsel van baten en lasten. De AA heeft verder ook niet toegelicht waarom hij de facturen op deze wijze heeft verwerkt, constateert de Accountantskamer. Betrokkene heeft, door hiermee in te stemmen en deze gegevens zo te verwerken, gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Daar blijft het niet bij, want de AA informeerde de leden niet tijdig over een betaling ten laste van het spaarsaldo en heeft, zonder de leden te informeren, een drietal uitgaven die geen verband hielden met meerjarig onderhoud ten laste gebracht van het reservefonds meerjarig onderhoud. Een vordering op een lid van de technische commissie van de VvE is bovendien ten onrechte gerubriceerd als “kas”.

Geen samenstellingsverklaring afgegeven

De Accountantskamer constateert verder dat de jaarrekening van de VvE hoofdzakelijk cijfermatige specificaties bevat, maar dat er ook tekstuele toelichtingen zijn gegeven die verdergaan dan enkel cijfermatige specificaties. Hieruit volgt dat de jaarrekening een financieel overzicht is in de zin van Standaard 4410.2, onder 1, sub b en dat Standaard 4410 van toepassing is op de opdracht tot het opstellen van de jaarrekening van de VvE. Betrokkene heeft ten onrechte geen samenstellingsverklaring afgegeven.

Waarschuwing

De maatregel van waarschuwing is passend en geboden, oordeelt de tuchtrechter. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene in meerdere opzichten gehandeld heeft in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De vastgestelde tekortkomingen zijn evenwel niet allemaal even ernstig en betrokkene heeft ter zitting er blijk van gegeven dat hij zich (achteraf/bij nader inzien) realiseert dat het financieel beheer onder zijn verantwoordelijkheid als accountant viel.’