DNB: kredietwaardigheid Nederlandse bedrijven tot nu toe op peil

Banken beoordelen de kredietkwaliteit van Nederlandse bedrijven over het algemeen niet lager dan voor de coronacrisis, constateert De Nederlandsche Bank (DNB). Wel zijn in het merendeel van de hardst getroffen sectoren de niet-presterende leningen (NPL) na uitbraak van COVID19 duidelijk opgelopen.

Die sectoren vormen echter maar een beperkt aandeel in de totale kredietportefeuille van banken, waardoor de gemiddelde NPL-ratio niet gestegen is. Omdat het aantal faillissementen met het aflopen van de steunmaatregelen nog kan toenemen, is het belangrijk dat banken en overheden de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen, waarschuwt DNB.

Zeer laag niveau faillissementen

Het historisch lage aantal faillissementen – inmiddels het laagste in meer dan 30 jaar – sinds de uitbraak van de coronacrisis druist in tegen de aanvankelijke verwachtingen. In Nederland hebben de omvangrijke steunmaatregelen hierbij een belangrijke rol gespeeld. Het kabinet heeft de generieke steunmaatregelen per 1 oktober stopgezet. Een belangrijke vraag is of dit alsnog zal leiden tot een toename van het aantal faillissementen.

Kredietwaardigheid bedrijven

Om deze vraag te beantwoorden kijkt DNB naar de beoordeling die Nederlandse banken geven aan de kredietwaardigheid van bedrijven. De zogeheten NPL-ratio zette de daling ondanks de COVID19-uitbraak voort en is inmiddels gedaald tot onder de 5%, waar deze in 2019 nog 5,6% was. De coronacrisis heeft wel geleid tot een toename in de NPL-ratio voor leningen aan buitenlandse ondernemingen: in de eerste twee kwartalen van 2020 steeg deze NPL-ratio met ongeveer 1 procentpunt. Sindsdien laat het aandeel weer een dalende trend zien.

Ook andere bancaire data, zoals de gemiddelde kans op wanbetaling en het volume van leningen met korte betalingsachterstanden, duiden vooralsnog op een zeer beperkte verslechtering van de kredietkwaliteit ten opzichte van voor de crisis, concludeert de centrale bank. In vergelijking met voor de crisis hebben banken wel een hoger aandeel van hun totale leningen aangemerkt als leningen met een verhoogd kredietrisico, waarvoor zij hogere voorzieningen aanhouden om eventuele verliezen op te vangen.

