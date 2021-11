Dit zijn de nieuwe maatregelen om het aantal coronabesmettingen omlaag te krijgen

Het aantal besmettingen met corona is de afgelopen weken hard gestegen. Het kabinet kondigde daarom dinsdagavond nieuwe maatregelen aan. De nieuwe regels op een rij:

Thuiswerken en advies voor onderweg

Vanaf 3 november wordt het geldende thuiswerkadvies aangescherpt naar ‘werk minstens de helft van de werktijd thuis’. Voor mensen die wel naar hun werk moeten of in hun vrije tijd op pad gaan, geldt de oproep: mijd drukte onderweg en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Mondkapjesplicht

Per 6 november gaat de mondkapjesplicht weer gelden op meer locaties. Mondkapjes zijn opnieuw verplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijzen gebruikt worden. Dit geldt onder andere voor:

In alle voor publiek toegankelijke gebouwen binnen en overdekte gebieden waar geen coronatoegangsbewijs wordt gebruikt zoals: Supermarkten, winkels, bibliotheken, spellocaties, pretparken.

Het openbaar vervoer, in stations, inclusief winkels op het station, op perrons en bij tram- en bushaltes.

Op luchthavens en in vliegtuigen.

Bij verplaatsing in mbo scholen, hogescholen en universiteiten. Als je zit mag het mondkapje af.

Bij de uitvoering van contactberoepen, waar nodig, dit geldt zowel voor klant als voor dienstverlener.

Op deze plekken is het dragen van een mondkapje verplicht. Je riskeert een boete van 95 euro als je geen mondkapje draagt.

Verbreden van de inzet van het coronatoegangsbewijs

Vanaf 6 november geldt het coronatoegangsbewijs op meer plekken. Het coronatoegangsbewijs is vanaf die datum verplicht voor:

Horeca, zowel binnen als op buitenterrassen (eet- en drinkgelegenheden), behalve bij afhalen.

Casino’s.

Culturele locaties zoals theaters, concertzalen en bioscopen;

Doorstroomlocaties in sectoren waar het coronatoegangsbewijs nu al verplicht is. Dit zijn dus locaties waar er een doorstroom van bezoekers is, zoals musea en monumenten.

Doorstroomevenementen. Dit zijn evenementen waarbij het publiek geen vaste plek heeft en er een doorstroom van mensen is. Bijvoorbeeld kermissen en bepaalde sportevenementen.

Evenementen met en zonder vaste zitplaats, zoals festivals, feesten en optredens.

Zakelijke evenementen, zoals beurzen en congressen.

Publiek bij sportwedstrijden, zowel professioneel als amateur. Bij publiek van amateurwedstrijden is jeugd tot 18 jaar uitgezonderd.

Georganiseerde sportbeoefening vanaf 18 jaar, zoals: sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen. Dit geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines.

Georganiseerde kunst & cultuur beoefening vanaf 18 jaar, zoals: muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld repetities voor zang, dans en toneel.

Georganiseerde jeugdactiviteiten voor kinderen tot 18 jaar zijn uitgezonderd van het gebruik van het coronatoegangsbewijs.

Vooruitblik

Het kabinet bereidt andere maatregelen voor die wellicht in de nabije toekomst nodig zullen zijn als we de trend niet weten te keren. Daar waar nu al voor bezoekers om een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd, bijvoorbeeld in de horeca, wil het kabinet dat de werkgever ook aan zijn werknemers een coronatoegangsbewijs vraagt. Daarnaast wil het kabinet het ook voor werkgevers in andere sectoren mogelijk maken om te kiezen voor coronatoegangsbewijzen. Deze mogelijkheid moet dan ook voor de zorg worden geboden. Zowel voor werknemers als voor bezoekers. En tot slot wil het kabinet het coronatoegangsbewijs in kunnen voeren op andere plekken waar veel mensen dagelijks bij elkaar komen. Zoals in de niet-essentiële detailhandel. Maar ook in dierentuinen en pretparken. Deze maatregelen moeten specifiek gebruikt kunnen worden in dorpen en steden met een lage vaccinatiegraad en waar het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog is.

Deze maatregelen worden voorbereid. In afstemming met bijvoorbeeld werkgevers en werknemers. En het vergt instemming van het parlement. De situatie wordt op 12 november aan de hand van een OMT-advies opnieuw beoordeeld.