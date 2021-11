Belastingdeskundige leidde accountant om de tuin, veroordeeld voor verduistering en belastingfraude

Een executeur testamentair – die zichzelf op de website van zijn bedrijf profileert als belastingdeskundige – is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De 47-jarige man uit Heerlen verduisterde geld en pleegde meerdere malen belastingfraude door opzettelijk onjuist belastingaangifte te doen. Daarbij leidde hij ook zijn accountant om de tuin.

Geld bejaarde vrouw verduisterd

In 2014 beheerde de Limburger de financiële zaken van een bejaarde vrouw. Als vertrouwenspersoon haalde hij tussen januari en oktober 2014 een bedrag van 47.995 euro van haar bankrekening zonder daartoe gerechtigd te zijn. Bij verschillende overboekingen stond geen reden van overschrijving vermeld. Bij een deel stond aangegeven dat het zou gaan om reparatie- en/of verbouwwerkzaamheden, terwijl niet is gebleken dat de man die betalingen heeft gedaan. Nadat de vrouw in augustus 2014 overleed, werd de verdachte aangesteld als executeur testamentair. Voor het bedrag van 2.218 euro dat hij vervolgens onttrok had hij geen aannemelijke verklaring.

Opzettelijk onjuiste belastingaangifte

De verdachte werkte in het verleden ook bij een kantoor waar hij een van de vennoten was. Toen hij in 2015 uit het bedrijf vertrok, had hij nog een negatief eigen vermogen openstaan van 53.215 euro. Dat negatieve bedrag werd, zoals overeengekomen, betaald door de andere vennoten van het kantoor. In de belastingaangifte van dat jaar gaf de hij echter aan dat hij dit bedrag zelf als een storting van eigen kapitaal had ingebracht. Daardoor betaalde de man te weinig belasting.

Geld verzwegen voor accountant

Bij zijn vertrek uit het kantoor ontving hij een bedrag van 125.000 euro. Dat verzweeg hij vervolgens voor zijn accountant en het bedrag is daarom niet opgenomen in de belastingaangifte over 2016. Bij het controleren en ondertekenen van de aangifte herstelde hij deze fout vervolgens niet. Ook daardoor betaalde hij te weinig belasting.

Geen verantwoordelijkheidsbesef

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte als vertrouwenspersoon grove inbreuk maakte op het al jaren bestaande vertrouwen dat het slachtoffer in hem stelde. Uit de nonchalante, verhullende wijze waarop de verdachte met het geld van een ander is omgegaan, concludeert de rechtbank dat elk verantwoordelijkheidsbesef ontbrak.

Verder heeft hij opzettelijk onvolledige en onjuiste belastingaangifte gedaan. De Limburger was er volgens de rechtbank slechts op uit om geld te verdienen om een persoonlijke schuld af te kunnen lossen. Het ontbrekende normbesef, de belastingmoraal die hij door zijn handelen tentoonspreidt en het feit dat hij zich op zijn website profileert als belastingdeskundige maken zijn handelen extra verwerpelijk, oordeelt de rechtbank.

Al met al legt de rechtbank een celstraf op van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Met de voorwaardelijke straf hoopt de rechtbank te voorkomen dat de verdachte opnieuw de fout ingaat.