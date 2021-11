Rechter staat verhoor toe van Ted Verkade in zaak Cyprusroute

Coen Klawer heeft in zijn strijd om eerherstel een overwinning behaald bij de rechter. Die heeft hem een voorlopig getuigenverhoor toegewezen. Het betekent dat de behangondernemer onder meer voormalig Baker Tilly topman Ted Verkade kan horen.

Cyprusroute

De kwestie draait om de Cyprusroute van Baker Tilly. Fiscalisten van dat advieskantoor verkochten aan Klawer ‘een fiscaal ontoelaatbare structuur’ op Cyprus met als doel belastingontwijking. Toen de fiscus hierover bij Baker Tilly aan de bel trok, liet Baker Tilly onderzoek doen door advocaten van NautaDutilh. Volgens Klawer resulteerde dit in een rapport waarbij niet Baker Tilly maar hijzelf als bedenker van de trustconstructie zou zijn geweest. Klawer noemt dat onrechtmatig en vooral bedoeld om de belangen van NautaDutilhs cliënt Baker Tilly zo goed mogelijk te beschermen. Hoewel justitie de zaak seponeerde zegt hij veel schade te hebben ondervonden van het voor hem belastende rapport: klanten liepen weg, en hij leed omzetverlies.

Ted Verkade

Een van de mensen die Klawer van de rechter mag horen is oud Baker Tilly topman Ted Verkade. Hij wilde dit jaar de nieuwe voorzitter van de NBA worden maar trok zich terug na kritische vragen van het FD over zijn rol bij de Cyprusroute. De behangondernemer mag ook tien andere oud-medewerkers van Baker Tilly horen plus een officier van justitie en een belastingambtenaar.

‘Niet aansprakelijk’

NautaDutilh heeft altijd gesteld dat er niets mis is met het onderzoeksrapport. Van een strategie om ten koste van Klawer de belangen van cliënt Baker Tilly zoveel mogelijk te beschermen, is volgens het kantoor geen sprake geweest. NautaDutilh verwerpt dan ook elke aansprakelijkheid, bleek tijdens de rechtszitting. Maar de rechter vindt dat er genoeg reden is om Klawer een getuigenverhoor toe te staan.

Bron: FD