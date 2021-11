Auto met schade kan toch nieuw zijn voor de bpm

Een auto die nauwelijks op de weg is geweest, telt voor de bpm als een nieuwe auto, ook als die auto schade heeft. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Een bedrijf koopt in oktober 2015 een beschadigde personenauto bij een autobedrijf in Duitsland. De verkoper zet op de factuur dat de kilometerstand van de auto nul bedraagt. Op 20 oktober 2015 is de auto in Duitsland geregistreerd en voor het eerst toegelaten op de weg; daarna is de auto op een oplegger vanuit Duitsland naar Nederland overgebracht. Het bedrijf laat de auto op 4 november registreren in het Nederlandse kentekenregister met een kilometerstand van 217. De auto vertoonde toen geen sporen van gebruik. Bij de bpm-aangifte is het bedrijf ervan uitgegaan dat de auto een gebruikte personenauto is: daarom is een vermindering toegepast. Daar gaat de fiscus niet mee akkoord; er wordt een naheffingsaanslag opgelegd.

Hof: schade betekent gebruikte auto

Het bedrijf brengt de zaak voor de rechter; het gerechtshof oordeelt in 2020 dat de auto moet worden aangemerkt als een gebruikte personenauto. De auto had geen gebruikssporen, maar was wel beschadigd en die schade was er al ten tijde van de aankoop.

Hoge Raad: gebruik telt

In cassatie komt de Hoge Raad echter tot een andere uitspraak. ‘Een personenauto die na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks op de weg is gebruikt, blijft daarom voor de toepassing van de artikelen 9 en 10 van de Wet een nieuwe personenauto. De omstandigheid dat een personenauto voorafgaande aan de eerste ingebruikneming op de weg schade in welke vorm dan ook heeft opgelopen, kan niet de conclusie rechtvaardigen dat die personenauto daadwerkelijk op de weg in gebruik is geweest.’

Hoge Raad, 12 november 2021