AV-Top 50 | Hightech software en accountancy-expertise komen samen

Vorig jaar nam Visma Visionplanner en Make Life Easier (MLE) over. Dankzij de samenwerking bieden Visionplanner en MLE accountants voortaan een breed pakket aan softwareoplossingen: van tussentijdse rapportages en fiscale aangiftes tot aan de meest complexe jaarrekeningen.

Visionplanner en MLE lonkten al langer naar elkaar. In november 2020, toen Visionplanner al onderdeel was van de Visma Group, kwam het tot een deal. ‘MLE is een interessante speler omdat hun softwareoplossingen goed aansluiten op ons portfolio’, vertelt Joris Joppe, die bij Visionplanner als COO onder meer verantwoordelijk is voor business development.

‘Visionplanner staat vooral bekend om zijn dashboardsoftware waarmee accountants bedrijfsmatige cijfers duidelijk kunnen visualiseren, maar ook om de hyper-efficiënte samensteloplossing en dito jaarrekening’, vertelt Joppe. ‘MLE is juist sterk in de meer uitgebreide jaarrekeningen. Met MLE aan boord bieden we accountantskantoren voortaan het hele spectrum. Ze kunnen met onze software jaarrekeningen maken voor micro-, kleine, grote en beursgenoteerde ondernemingen.’

Ook MLE zag samenwerking met Visionplanner zitten. Directeur Michiel Wijma: ‘Sinds de oprichting in 2010 wordt ons product zeer gewaardeerd, maar we bleven een relatief kleine speler. Onder de paraplu van Visma en Visionplanner kunnen we onze producten verder laten groeien.’

Weggeautomatiseerd

MLE bedient momenteel zo’n 350 accountants- en administratiekantoren. Allereerst met MLE .Samenstel: hiermee kunnen accountants in één geïntegreerd proces zowel het samensteldossier, het jaarrekeningrapport met indien gewenst een accountantsrapport als SBR-rapportages genereren. Wijma: ’Veel leveranciers bieden deze diensten aan in aparte modules. Met een beetje pech is het nodig gegevens opnieuw in te voeren.’ Een ander pluspunt van MLE is dat de regelgeving intelligent is ‘weggeautomatiseerd’. ‘De software is gebruiksvriendelijk, maar voldoet tegelijkertijd aan alle accountacyregelgeving.’ Daarnaast biedt MLE ook een softwareoplossing voor de controlepraktijk.’ Ook daarmee vult MLE een gat in het portfolio van Visionplanner, die voorheen nog geen software in huis had voor beoordelings- en controleopdrachten.

Visionplanner, dat zo’n 150 medewerkers telt, ondersteunt inmiddels ruim 2.000 accountants- en administratiekantoren. Joppe: ’Deze kantoren gebruiken onze software vooral voor de tussentijdse rapportages aan ondernemers en om jaarrekeningen te maken. Het zijn kantoren die gedurende het jaar bezig zijn met de cijfers van hun klanten en daarover tussentijds middels dashboards rapporteren. Het samenstellen van de jaarrekening kost dan automatisch minder tijd.’

Markt verrassen

Visionplanner investeerde de laatste tijd fors in expertise. Zo nam het bedrijf accountants en fiscalisten in dienst die meedenken over de beste softwaretoepassingen. Ook met de overname van MLE haalde de softwareontwikkelaar een flinke dosis vaktechnische kennis in huis. ‘Tot een paar jaar geleden werden we misschien niet gezien als serieuze speler’, vertelt Joppe. ‘Het beeld was dat Visionplanner vooral snelle, lekkere software maakte. Dat is wel veranderd. Dankzij de professionaliseringsslag groeiden we uit tot een van de leidende softwareleveranciers in de sector.’

De komende tijd hebben Visionplanner en MLE de ambitie om de markt te verrassen met nieuwe oplossingen. Wijma: ’We willen de problemen waarmee accountants worstelen zo goed mogelijk tackelen. Met onze software voldoet de accountant als vanzelf aan de relevante regelgeving, is hij in staat de klant goed advies te geven én proberen we het werk efficiënter te maken. Vooral dat laatste is noodzakelijk om de huidige personeelstekorten het hoofd te kunnen bieden.’

Volgens de MLE-directeur zullen er in de toekomst meer stappen in de werkprogramma’s worden geautomatiseerd. ‘Er zullen tussentijds geautomatiseerde controles op de administratie worden gedaan.’ Daarnaast verwacht Wijma veel van data-analyse. ‘Accountants gaan dan de totale transactiestromen controleren op afwijkingen, in plaats van de posten van individuele klanten. Als je zo het aantal werkprogrammastappen significant kunt terugdringen is dat enorme winst.’

CO2-uitstoot rapporteren

De verwachting is dat er naast financieel en fiscaal ook andere onderwerpen op de agenda van de accountant komen. ‘Vooral duurzaamheid wordt een belangrijk thema en is daarmee ook relevant voor softwareontwikkeling’, aldus Visionplanner-COO Joppe: ‘Grote bedrijven zullen straks moeten gaan rapporteren over de milieu-impact van hun supply chain. Ook banken, leveranciers of afnemers zullen daar eisen aan gaan stellen. Je kunt het maar beter vast daarover hebben met de klant. Hoe ga je dat meten?’ Een aantal klanten is er al mee bezig, weet Joppe. ‘We kijken in pilots hoe we CO2-uitstoot in onze dashboards inzichtelijk kunnen maken.’

Voorlopig zijn de softwareoplossingen van Visionplanner en MLE nog twee aparte producten. Joppe: ‘De producten gaan de komende tijd naar elkaar toe groeien tot één slim geïntegreerd product. Met een vinkje kan de accountant op termijn kiezen of hij een strakke, efficiënte jaarrekening wenst of een meer uitgebreide jaarrekening.’

Beide organisaties werken al volop samen en leren ook van elkaar. Zo richtte Visionplanner – naar voorbeeld van MLE – telefonische support in. MLE doet zijn voordeel met de omvangrijke software-expertise en de sterke commerciële activiteiten van Visionplanner. ‘Wij kunnen nu wat meer herrie maken met ons product.’