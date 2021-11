Joint audit-model lijkt geen toekomst te hebben

Onderzoek van de kwartiermakers laat zien dat de voordelen van het joint audit-model beperkt lijken te zijn. Dat blijkt uit een Kamerbrief die minister Hoekstra van Financiën vrijdag heeft verstuurd. Daarmee lijkt de kans niet groot dat het model gaat worden toegepast binnen de accountancy. In het joint audit-model tekenen twee externe accountants van verschillende accountantsorganisaties de controleverklaring voor een controlecliënt.

Een van de aanbevelingen van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) was het verrichten van nader onderzoek naar alternatieve structuurmodellen ten aanzien van accountancy om zo dieper inzicht te krijgen in het effect van het audit only-model, het joint audit-model en het intermediairmodel.

Minister Hoekstra heeft kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn gevraagd deze alternatieve structuurmodellen te onderzoeken; om op te halen wat de nationale en internationale ervaringen met deze modellen zijn om zo te bezien of deze structuurmodellen kunnen leiden tot een hogere controlekwaliteit door accountantsorganisaties in Nederland. Het onderzoek dat als eerste door de kwartiermakers is opgeleverd gaat over het joint audit-model en is uitgevoerd door het Erasmus Competition and Regulation Insitute.

Het joint audit model wordt als mogelijk alternatief structuurmodel genoemd, vanwege de hypothese dat joint audits mogelijk tot een betere controlekwaliteit leiden. In het joint audit-model tekenen twee externe accountants van verschillende accountantsorganisaties de controleverklaring voor een controlecliënt. Met dit structuurmodel houden enerzijds beide accountantsorganisaties en accountants elkaar scherp, waardoor de kwaliteit van de wettelijke controle kan verbeteren. Anderzijds kunnen joint audits kleinere accountantsorganisaties een kans geven om ervaring op te doen met wettelijke controles van organisaties van openbaar belang (OOB’s).

Voordelen beperkt

In de kern schrijven de kwartiermakers dat het onderzoek laat zien dat de voordelen van het joint audit-model beperkt lijken te zijn. Daarbij overwegen zij dat:

– het joint audit-model volgens de onderzoekers niet tot een verbetering van de controlekwaliteit lijkt te zorgen,

– de nationale en internationale toezichthouders niet overtuigd lijken te zijn van de voordelen van het joint audit-model,

– stakeholders geen sterke wens hebben om het model in te voeren, en

– het joint audit-model mogelijk een prijsverhogend effect heeft.

Geen definitieve conclusies

Minister Hoekstra verwacht medio 2022 de onderzoeksresultaten ten aanzien van het audit onlymodel. De resultaten van het intermediair model verwacht hij eind 2023. Tot slot verwacht hij daarna de slotrapportage van de kwartiermakers waarin zij de alternatieve structuurmogelijkheden in nader detail in gezamenlijkheid zullen bespreken. De kwartiermakers schrijven dat zij op dit moment nog geen definitieve conclusies willen trekken, maar dat ze dit in samenhang met de andere onderzoeken zullen doen. De minister schrijft in de Kamerbrief zich daarbij aan te sluiten en de conclusies van de kwartiermakers af te wachten voordat hij besluit over vervolgstappen.

Kamerbrief onderzoeksresultaten Joint Audit-model in de accountancysector