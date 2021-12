Maddy Scheepers nieuwe directeur advies bij Flynth

Maddy Scheepers is per 1 december directeur advies bij Flynth adviseurs en accountants. Zij gaat de verschillende adviesgroepen uitbouwen. Ze komt niet uit de accountancy maar werkte jarenlang voor de VVAA, een financieel dienstverlener voor zorgprofessionals.

Belangrijke taak van Scheepers is de Flynth-experts optimaal te laten samenwerken en het advies nog beter te laten aansluiten op de behoefte van de klant. “Integraal advies vergroot de meerwaarde voor de ondernemer’, aldus Scheepers. ‘Als een bedrijf bijvoorbeeld wil investeren in duurzaamheid, is het slim om ook een financiële analyse te doen en te kijken welke subsidies daarbij passen. Zodat de ondernemer zowel zijn financiële als zijn duurzame doelen haalt. Bovendien werken we aan verdere digitalisering. Dat geeft de klant zelf meer inzicht om te sturen, maar helpt ons ook om ontwikkelingen bij de klant eerder te signaleren en daar pro-actief op te adviseren. Dat past bij de rol van Flynth als thoughtleader in verschillende sectoren.’

VVAA

Scheepers begon haar loopbaan als assistent-accountant bij Killaars Steegh Groep. De afgelopen 23 jaar werkte ze bij de VVAA, een financieel dienstverlener voor zorgprofessionals. Ze ontwikkelde zich van belastingadviseur met eigen klanten tot vestigingsmanager in Maastricht en directeur van alle VVAA-advieskantoren. Zo leerde ze het adviesbedrijf over de volle breedte kennen en stuurde ze steeds meer experts aan om tot optimale samenwerking te komen. Ook in die managementrol wil ze dicht bij de klant blijven.

Met de overname van Bosch & van Rijn in januari 2021 wil Flynth zich meer op advies op gebied van duurzaamheid richten.

Foto: Pim van der Maden