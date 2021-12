Twee miljard SDE-subsidie blijft liggen wegens niet geplaatste zonnepanelen

Een slordige € 2 miljard aan SDE++-subsidie blijft liggen omdat de zonnepanelen waardoor die subsidie is aangevraagd, nooit worden geplaatst. Dat schrijft het FD.

Volgens de krant, die diverse ontwikkelaars sprak, blijft bij ongeveer de helft van de bedrijven die SDE++ krijgt voor zonnepanelen het dak uiteindelijk panelenvrij. Volgens consultant Bram Klein Kranenbarg heeft de overheid niet in beeld hoeveel subsidie er wordt verleend en wat precies de uitgaven zijn.

Helft projecten afgeblazen

Aanleiding voor het artikel is een bericht van het Planbureau voor de Leefomgeving dat maar 45% tot 65% van de geplande zonprojecten daadwerkelijk tot stand komt. Reden daarvoor is onder meer dat bedrijven eerst subsidie aanvragen en dan pas kijken op het dak wel geschikt is. Veel bedrijven krijgen zo een subsidiebeschikking binnen, terwijl het dak het gewicht van de panelen niet kan dragen. De beperkte capaciteit van het stroomnet is een andere factor die maakt dat er geen panelen worden aangesloten.

Te vrijblijvend

Volgens zonnedakenspecialist Sunrock zijn de aanvragen te vrijblijvend. ‘In Duitsland moeten partijen die subsidie aanvragen een financiële garantie geven dat ze gaan bouwen. Daar wordt dus vóór de subsidieaanvraag zeker gesteld dat de zonnedaken er ook daadwerkelijk kunnen komen.’ Volgens branchegenoot Solarfields mag de toezegging van subsidie wel strikter omdat bedrijven nu later afhaken ‘omdat ze het toch teveel gedoe vinden’.

Afgelopen week liet de RVO nog weten dat de SDE++-regeling zwaar overtekend is: er zijn dit jaar ruim 4.100 aanvragen ingediend voor in totaal € 12 miljard subsidie, terwijl er € 5 miljard beschikbaar is.