SDE++-regeling levert voor 12 miljard aan aanvragen op

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is populair. Dit jaar zijn er ruim 4.100 aanvragen ingediend voor in totaal € 12 miljard subsidie. Dat is een ruime overtekening: er is maar € 5 miljard beschikbaar.

De betrokken projecten zijn samen goed voor 7,26 megaton CO2-vermindering per jaar, aldus RVO.nl. ‘Het grote aantal aanvragen geeft wederom aan dat ondernemend Nederland de urgentie voelt om de CO2-uitstoot te verminderen.’ Veruit de meeste subsidie werd geclaimd voor projecten voor CO2-afvang en -opslag (€ 6,1 miljard) en zonnepanelen (€ 2,2 miljard). ‘Er is dit jaar daarnaast belangstelling voor nieuwe technieken, zoals geavanceerde hernieuwbare brandstoffen en CO2-afvang en gebruik (CCU).’ De openstelling van de regeling is op 11 november geëindigd.

Duurdere aanvragen grijpen mis

Volgens de RVO komt door de budgetuitputting een aantal duurdere technieken mogelijk niet in aanmerking voor subsidie. ‘Dit zijn aanvragen die in een latere fase zijn ingediend.’ De ingediende aanvragen worden nu beoordeeld volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Een tweede criterium is dat wordt gekeken naar projecten met de minste subsidiebehoefte per ton CO2. ‘Wij toetsen of de projecten technisch, financieel en economisch haalbaar zijn. Zo vergroten we de kans dat projecten slagen en de doelstelling van de CO2-vermindering bereikt wordt.’

Volgend jaar komt er € 3 miljard extra vrij voor de regeling. Ook het plafond van CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt verhoogd. Het plan is nu om de SDE++-regeling in 2022 open te stellen van grofweg juli tot eind september.