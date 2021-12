Unicum: renteverhoging is ‘brekend nieuws’

De media hebben het bericht dat de Bank of England de basisrente met 0,15 procentpunt verhoogt donderdagmiddag als ‘breaking news’ wereldkundig gemaakt.

De Bank of Engeland heeft de rente met 15 basispunten opgetrokken naar 0,25%. De verhoging is de eerste van een grote centrale bank in de wereld. Het besluit is een gevolg van de snelle verspreiding van de Omicron-variant en de gestegen kosten van levensonderhoud in Engeland. De inflatie in november was 5,1%. Toch hadden economen de verhoging niet zien aankomen: de snel oprukkende omikron-variant brengt veel economische onzekerheid met zich mee. Ook bleek donderdagochtend uit de iets lagere inkoopmanagersindex voor december dat de economische dynamiek in Engeland terugloopt. De laatste keer dat de Bank of Engeland zijn centrale tarief aanpaste, was in maart 2020. In twee stappen verlaagde de centrale bank de rente van 0,75% naar 0,1%.

ECB

De Europese Centrale Bank vergaderde donderdag eveneens en kondigde aan in maart te stoppen met zijn noodsteun. De Amerikaanse centrale bank stelde woensdag drie renteverhogingen in 2022 in het vooruitzicht.