Tweede Kamer neemt Belastingplan 2022 gedeeltelijk aan

De Tweede Kamer heeft donderdag vier van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2022 aangenomen. Welke moties en amendementen werden daarbij aangenomen?

In het Belastingplan is onder meer de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten opgenomen en daarnaast ook verschillende koopkracht- en klimaatmaatregelen (de ‘cap’ in de bijtelling wordt verlaagd). De vrije ruimte gaat weer terug naar 1,7 procent over de eerste 400.000 euro.

Het volledige pakket Belastingplan 2022 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen:

Belastingplan 2022 Overige fiscale maatregelen 2022 Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijks wijzigen bedragen heffingsverminderingen

De aantrekkelijker optieregeling voor werknemers van start-ups en scale-ups komt er voorlopig niet, werd eerder op donderdag al duidelijk. Ook over de Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen is niet gestemd.

Er is een aantal amendementen en moties aangenomen.

Het Belastingplan 2022 gaat nu naar de Eerste Kamer.

