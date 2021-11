Voorlopig geen fiscaal aantrekkelijke optieregeling voor start-ups

De aantrekkelijker optieregeling voor werknemers van start-ups en scale-ups, die per 1 januari in zou gaan, komt er voorlopig niet. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft de Kamer gevraagd de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen.

Werknemers van beginnende bedrijven die in aandelenopties worden betaald, zouden door de wetswijziging meer keuzevrijheid krijgen in het moment waarop ze belasting over de opties betalen, bijvoorbeeld pas op het moment dat ze worden verkocht. De Kamer had kritiek op het plan omdat het te complex zou zijn en ook grote bedrijven er gebruik van zouden kunnen maken. Vijlbrief wil onderzoeken of het mogelijk is het wetsvoorstel zo aan te passen, dat het werkelijk alleen op kleinere startende bedrijven van toepassing is. Ook vraagt de staatssecretaris zich af of de uitvoeringskosten (zo’n elf medewerkers zullen op de regeling toezien) wel ‘in verhouding staat’ tot de regeling.

Grote bedrijven

Vijlbrief blijft achter het doel van zijn voorstel staan. Het moet voor jonge bedrijven mogelijk blijven, vindt hij, werknemers aan zich te binden met aandelenopties. Dit is vooral aantrekkelijk voor start-ups met weinig geld in de kas. Deze bedrijven klagen ook dat talent vertrekt naar het buitenland waar hen royale optiepakketten wachten. Vijlbrief vraagt zich af of er ‘een plafond’ in de regeling aan te brengen is zodat alleen bedrijven met maximaal 250 werknemers ervan gebruik kunnen maken, of alleen bedrijven die onder een afgesproken omzetgrens zitten.

Leren van fouten

Zo’n wijziging moet eerst langs Brussel om te kijken of het kabinet geen staatssteunregels overtreedt. ‘Om te voorkomen dat we hier haastig en slordig werk van maken, zou ik de Kamer willen vragen de stemming even aan te houden’, aldus Vijlbrief. Hij zegt te willen leren van de fouten die het kabinet heeft gemaakt rond de invoering van de omstreden Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Voor zijn opstelling kreeg hij complimenten uit de Kamer.

Vijlbrief hoopt ‘voor carnaval’ met een aangepaste versie te kunnen komen. De ingangsdatum van 1 januari wordt in elk geval niet meer gehaald. Werkgeverskoepel VNO NCW gaat ervan uit dat het voorstel alsnog in stemming komt, zodra er groen licht komt uit Brussel.