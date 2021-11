Nieuwe box 3-heffing komt er niet voor 2025

Een nieuwe box 3-heffing, waarbij wordt geheven over het daadwerkelijk behaalde rendement, laat nog zeker tot 2025 op zich wachten. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gezegd tijdens de behandeling van het Belastingplan 2022, meldt de Telegraaf.

Volgens Vijlbrief heeft de nieuwe vermogensrendementsheffing desalniettemin ’de hoogste prioriteit’ voor hem en zijn opvolger. Het demissionaire kabinet adviseert het volgende kabinet om te focussen op het verder uitwerken van de mogelijkheden voor een uitvoerbare heffing naar werkelijk rendement, schreef staatssecretaris Vijlbrief deze zomer. Het fictieve rendement dat nu nog bij de box 3-heffing wordt gehanteerd is velen al jaren een doorn in het oog. Zeker nu de rente bij vrijwel alle banken nihil is, waardoor veel spaarder interen op hun spaargeld.

De Tweede Kamer wil daarom al lang een box 3-heffing op basis van het werkelijke rendement, maar invoering daarvan stuit al jaren op bezwaren over de uitvoerbaarheid. Deze zomer gaf Vijlbrief aan dat hij toch mogelijkheden ziet. Dat gaat echter nog wel even duren. Vijlbrief denkt dat het ’echt reëel’ is dat de nieuwe spaartaks er vanaf 1 januari 2025 ligt. „Het duurt geen decennium”, benoemt Vijlbrief het goede nieuws. „Het iets minder goede nieuws: het is er niet volgend jaar.”

Volgens de staatssecretaris moet ook de Tweede Kamer ‘politiek moeilijke keuzes’ maken over de invulling van de nieuwe belasting, bijvoorbeeld over het eigen huis. In de ’contouren’ die Vijlbrief van de nieuwe spaartaks schetst, valt het eigen huis, net als in de huidige situatie, bijvoorbeeld niet in de vermogenstaks.

Bron: Telegraaf