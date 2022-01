Werkvereniging wil met crowdfunding staat aanklagen voor ongelijke coronasteun

Zelfstandigen krijgen onevenredig veel minder coronasteun dan werknemers, vindt de Werkvereniging. De belangenorganisatie wil daarom een rechtszaak beginnen tegen de staat. Een crowdfundingcampagne moet zorgen voor de financiële middelen om die procedure te bekostigen.

De belangenbehartiger voor ‘moderne werkenden’ uitte al eerder zijn ongenoegen over het feit dat getroffen zelfstandigen een aanvulling krijgen tot maximaal bijstandsniveau, terwijl het inkomen van werknemers onder de NOW-regeling is gegarandeerd tot driemaal modaal. ‘Dit is onrechtvaardig omdat de coronacrisis geen ondernemersrisico is en de noodsteun van ons aller belastinggeld wordt betaald.’ In tegenstelling tot de werknemersregeling NOW is voor zelfstandigen geen nieuwe regeling opgetuigd. ‘Als ze al in aanmerking komen voor noodsteun (Tozo), is deze gebaseerd op een versoepelde versie van de bijstand. Hun inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau waarbij het inkomen van de partner wordt afgetrokken (zo’n € 12.000 per jaar voor alleenstaanden en € 18.000 per jaar voor een gezin). De Werkvereniging vindt het onbegrijpelijk en onrechtvaardig dat het kabinet er door middel van deze noodsteun maatregelen voor kiest de kloof tussen werkenden op basis van de contractvorm te vergroten. Het CPB waarschuwde al in 2020 dat de smalste schouders de zwaarste lasten dragen.’

€ 13.000 verzameld

Omdat de eisen voor de NOW voor de huidige lockdown is versoepeld, is voor de Werkvereniging de maat vol. ‘Terwijl de zelfstandigen, die al twee jaar interen op hun buffers, met een nieuwe regeling en verhoogde eisen worden geconfronteerd. We houden er niet van om naar de rechter te stappen maar als het kabinet doof blijft voor de boodschap van de zelfstandigen, dan heeft de Werkvereniging geen keus.’ Complicatie is wel dat de vereniging niet genoeg geld heeft om de rechtszaak te betalen. Daarom is nu een crowdfundingcampagne opgezet. Maandagochtend stond de teller al op ruim € 13.000, verzameld door 217 donateurs. De Werkvereniging denkt € 25.000 nodig te hebben.