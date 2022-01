ING verwacht lager groeitempo accountancybranche in 2022

Voor 2022 wordt voor de accountancybranche een volumegroei van 3% verwacht. Daarmee ligt het groeitempo iets lager dan in 2021, toen de sector ruimschoots herstelde van de lichte dip in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Die voorspelling wordt gedaan in het vandaag gepubliceerde Vooruitzicht Accountancy van ING Research.

De impact van de coronapandemie op de dienstverlening van accountants is beperkt. Aan opdrachten hebben ze geen gebrek. Wel kampt de sector al langere tijd met personeelsschaarste, niet langer alleen in de controlepraktijk, maar inmiddels ook in de samenstel- en adviespraktijk. Er is vooral een tekort aan accountants met drie tot vijf jaar ervaring. De tarieven stijgen dan ook naar verwachting in 2022 voor het vijfde jaar op rij met minimaal 2%, onder meer door hogere personeelskosten. Vooral kleinere kantoren hebben moeite met het vinden van accountants. Zij kunnen vaak niet opbieden tegen de salarissen bij de grotere kantoren.

In 2022 lager groeitempo dan in 2021

Na een lichte dip in 2020 en een sterk herstel in 2021 neemt het aantal gefactureerde uren in de accountancybranche in 2022 naar verwachting toe met 3%. De sector heeft aan opdrachten geen gebrek. Met het aantrekken van de economie nam in 2021 ook de vraag naar adviesdiensten weer toe. Een grotere bedrijvigheid en meer investeringsactiviteit zorgden voor meer vraag naar fiscaal en/of financieel advies. Dit zet in 2022 verder door. Bovendien hebben accountants de handen vol aan extra werkzaamheden vanwege de corona-pandemie, zoals controle van een juist gebruik van de verschillende NOW-regelingen.

Ook bij accountants woedt de strijd om talent

De accountancybranche kampt al langere tijd met personeelsschaarste. Het tekort aan accountants komt onder meer door een lagere instroom van studenten op de opleiding en een uitstroom van ervaren accountants naar het bedrijfsleven. Voorheen was er vooral sprake van een tekort in de controlepraktijk, maar inmiddels speelt dit ook in de samenstel- en adviespraktijk. Er is met name een tekort aan accountants met drie tot vijf jaar ervaring.

Tarieven stijgen voor vijfde jaar op rij met minimaal 2%

Naar verwachting stijgen de tarieven in 2022 voor het vijfde jaar op rij met ten minste 2%. Naast hogere kosten door strengere wet- en regelgeving, wat leidt tot intensievere controles, zijn de hogere tarieven deels compensatie voor de stijgende personeelskosten vanwege de krappe arbeidsmarkt. Dit geldt met name voor de auditpraktijk, waar het aantal accountantsorganisaties dat wettelijke controles uitvoert in de afgelopen jaren is afgenomen.

Personeelsschaarste raakt vooral kleinere kantoren

“Het personeelstekort zorgt bij één op de vier accountantskantoren voor een rem op de groei, zo blijkt uit de meest recente CBS-Conjunctuurenquête”, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Services bij ING Research. “Vooral kleinere kantoren hebben moeite met het vinden van accountants. Zij kunnen qua salarissen vaak niet opbieden tegen de grotere kantoren en moeten zich op andere gebieden onderscheiden om personeel aan te trekken. Dit kan onder meer door te zorgen voor een betere balans tussen werk en privé, het bieden van meer variatie in de werkzaamheden of door zich te richten op een bepaalde nichemarkt. Daarnaast ontkomt de sector er niet aan te investeren in slimme oplossingen, zoals data-analyse, zodat efficiënter kan worden gewerkt.”

