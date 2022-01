Grote accountantskantoren blijven achter met vrouwen in bestuurskamer

In Nederland bestaat 37 procent van de raad van besturen uit vrouwen. Dat is net iets boven het Europese gemiddeld. Bij 7 procent is een vrouw de hoogste baas. Grote accountantskantoren scoren opvallend slechter. Bij hen is nog geen 20 procent van de top vrouw.

De Gender Diversity Index houdt bij in hoeverre landen progressie boeken met het aanstellen van vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van ondernemingen. Volgens het onderzoek zijn vrouwen in de negentien onderzochte landen goed voor 35 procent van de bestuurszetels van bedrijven. Bij de Nederlands bedrijven is 37 procent van de bestuurders en toezichthouders vrouw. Circa 7 procent van de onderzochte Nederlandse bedrijven heeft een vrouw als hoogste baas, wat gelijk is aan het Europese gemiddelde.

Quotum

Sinds begin dit jaar zijn Nederlandse bedrijven verplicht om meer vrouwen op topposities aan te nemen. Daarvoor werd vorig jaar een wetsvoorstel aangenomen. Volgens de onderzoekers tonen de ontwikkelingen in andere landen aan dat een quotum werkt. De top drie van landen die qua diversiteit het beste scoren, te weten Noorwegen, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, hebben eerder al een quotum ingesteld. Europa stelt zich ten doel dat rond 2025 veertig procent van de topposities door vrouwen wordt bekleed. De onderzoekers merken op dat er wel progressie wordt geboekt. Maar die gaat niet snel genoeg om het beoogde doel te halen.

Top 10 accountants

De top 10 van accountantskantoren uit de AV Top-50 telt 36 bestuurders. Van hen zijn er 7 vrouw. Dit komt neer op nog geen 20 procent. Bij vier van de tien kantoren (BDO, Mazars, Baker Tilly en Alfa) bestaat de raad van bestuur alleen uit mannen. PwC is de enige die al aan het Europese doel van 2025 voldoet: bij dit kantoor worden drie van de zeven topposities bezet door een vrouw. KPMG is het enige accountantskantoor in de top 10 met een vrouwelijke CEO, Stephanie Hottenhuis.

Bij de Raad van Commissarissen is het beeld beter. Van de 40 commissarisplekken worden er 17 bezet door een vrouw. Dat komt neer op ruim 42 procent. EY is het enige kantoor waar vrouwelijke commissarissen in de meerderheid zijn (3 van de 5). Bij KPMG is de verdeling fifty-fifty. Baker Tilly heeft met Joke Hoekstra als enige kantoor een vrouwelijke voorzitter van de RvC.