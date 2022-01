Meer bedrijven laten nieuwe medewerker screenen

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt laten werkgevers nieuwe werknemers veel vaker screenen op werkervaring, diploma’s, schulden of strafrechtelijk verleden. Ook mensen die al langer in dienst zijn, worden aan onderzoek onderworpen.

Daarover schrijft het Financieele Dagblad. De krant sprak onder meer met Validata Group, dat zichzelf als marktleider beschouwt. Dit bedrijf heeft het aantal opdrachten de afgelopen twee jaar met 61% zien stijgen, tot circa 50.000. Ook Hoffmann Bedrijfsrecherche ziet groei. Volgens de bureaus hangt deze groei samen met een toenemende behoefte van bedrijven, ook buiten de financiële sector, om integriteitsrisico’s af te dekken. Zakelijke dienstverlening, logistiek, software en telecom zijn sectoren waar screening nu gebruikelijk is. Ook mensen die al langer in dienst zijn, worden alsnog onder het vergrootglas gelegd, al groeit het screenen van eigen medewerkers minder hard dan het doorlichten van nieuwe instroom, zegt Harm Voogt, ceo van Validata tegen het FD.

Leugens

Voogt durft te stellen dat het gemiddelde cv 60% tot 70% onwaarheden bevat en 15% tot 20% echte leugens over diploma’s en vervulde functies. Werkgevers mogen volgens de Autoriteit Persoonsgegevens alleen achtergrondgegevens opvragen als ze een gerechtvaardigd belang hebben, de informatie niet anders kunnen verkrijgen en de sollicitant of werknemer vooraf inlichten. De groei lijkt niet verklaarbaar uit een toenemend aantal fraudezaken op de werkvloer, want daar is geen bewijs voor. Logischer is dat de enorme mobiliteit op de arbeidsmarkt ermee te maken heeft. Mensen wisselen vaker van baan en daardoor wordt er meer gescreend. Een andere verklaring voor de groei is de (internationale) regelgeving, zoals bij banken en verzekeraars, maar ook in de zorg. De juridisering van de samenleving maakt ook kwetsbaarder. Banken en verzekeraars moeten weten dat gedetacheerd personeel van advocatenkantoren of accountants zuiver op de graat is. Volgens Voogt screent in de VS 90% van de bedrijven en in het Verenigd Koninkrijk 55% tot 60%. In Nederland is dat nu 20% tot 25% en in de rest van Europa minder.

EY

Accountancy Vanmorgen vroeg een aantal grote accountantskantoren of zij de trend van meer screenen herkennen. Woordvoerder van EY Toby Ellson stelt dat EY bij indiensttreding standaard enkele zaken verifieert. Er wordt een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) gevraagd, de kandidaat moet een integriteitsvragenlijst invullen, ID en diploma’s worden geverifieerd en er volgt een insolventiecheck. EY maakt hierbij gebruik van de diensten van Validata. Bij aanname is vooraf duidelijk dat het onderdeel is van het proces en kan een kandidaat kiezen van sollicitatie af te zien. Er wordt niet meer gecontroleerd dan in het verleden. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden medewerkers die al langer in dienst zijn gecheckt. ‘EY vindt het ongewenst om tussentijds te screenen omdat de werknemer druk kan ervaren hiermee akkoord te gaan’, aldus de woordvoerder.’

PwC

Een woordvoerder van PwC laat weten: ‘Bij PwC vinden we het van groot belang dat de maatschappij en onze klanten op onze accountants kunnen vertrouwen. Wij voeren daarom voor iedere nieuwe collega, op alle niveaus een screening uit, uitgevoerd door DSI. Daarmee voldoen wij ook aan het invullen van onze doelstellingen en aan de eisen en richtlijnen van de AFM. Zaken die onder andere gecontroleerd worden zijn je identiteit, hoogst genoten opleiding en een VOG. Ook vragen we iedere medewerker een integriteitsvragenlijst in te vullen. Dit is voor ons al jaar en dag het beleid. Sommige medewerkers moeten vanuit hun functie ieder jaar een screening ondergaan vanwege de specifieke rol van deze medewerkers in de Financial Sector. Dit gezien het feit dat PwC dit van groot belang vindt maar in bepaalde gevallen ook omdat dit noodzakelijk is o.b.v. de wet- en regelgeving. Voor de overige medewerkers starten we iedere vier jaar het screeningsproces opnieuw. Op deze manier bouwen we aan het vertrouwen in onze sector.’