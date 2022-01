Van Rij: box 3-aanslagen tijdelijk van de baan

De Belastingdienst zal, uitzonderingen daargelaten, voorlopig geen box 3-aanslagen opleggen, meldt staatssecretaris Van Rij aan de Tweede Kamer. Al opgelegde voorlopige aanslagen zullen bij de definitieve aanslag worden hersteld.

Van Rij antwoordt dat op een reeks Kamervragen naar aanleiding van het ‘kerstarrest’ van de Hoge Raad, waarin is geoordeeld dat spaarders met de huidige box 3-heffing worden gediscrimineerd. Hij vraagt uitstel voor het beantwoorden van de vragen. ‘We werken met man en macht aan een werkbare oplossing voor de uitvoering van het arrest. De reden van het verzoek om uitstel is dat nog niet alle gevolgen van het arrest helder zijn. Daarnaast is de beoordeling welke oplossingsrichtingen maakbaar en haalbaar zijn voor de uitvoering, wat oplossingsrichtingen vragen van burgers en of dit voor hen haalbaar is nog niet afgerond.’ Een knelpunt is volgens de staatssecretaris dat de hoogste rechter de overheid niet aan de hand meeneemt en expliciet aangeeft hoe het werkelijk behaalde rendement moet worden vastgesteld. ‘Momenteel wordt nog onderzocht op welke wijze het arrest op dit punt moet worden toegepast.’

Grote uitdaging

Het arrest heeft ook gevolgen voor alle aanslagen die per 24 december 2021 nog moeten worden opgelegd en alle aanslagen waarover al wordt geprocedeerd of zal worden geprocedeerd. Er lopen nog massaalbezwaarprocedures voor de jaren 2019 en 2020. En wat het arrest betekent voor burgers die geen bezwaar hebben gemaakt, is ook nog niet duidelijk. Het herstellen van aanslagen in lijn met het arrest is een grote uitdaging voor de Belastingdienst, aldus Van Rij. ‘Voor een uitvoerbare wijze van herstel dient een oplossing te worden gekozen die voor de verschillende belastingjaren zo eenvormig mogelijk is en zoveel mogelijk geautomatiseerd en massaal kan worden uitgevoerd.’ Hij verwacht in februari meer te kunnen melden.

Voorlopig geen aanslagen

Helder is wel dat op dit moment nog geen aanslagen kunnen worden opgelegd worden conform het arrest van de Hoge Raad. Dat heeft tot gevolg dat bij gevallen waarin sprake is van inkomen uit box 3, of wanneer de box 3-situaties in het proces van de Belastingdienst niet te isoleren zijn, ‘waar mogelijk tot nader order geen belastingaanslagen en beschikkingen worden opgelegd’. Er gelden wel twee uitzonderingen gemaakt: als er sprake is van een verjaringsrisico waardoor er geen (navorderings)aanslag meer kan worden opgelegd. ‘Dit geldt onder andere voor de aanslagen 2017 en 2018.’ Daarnaast geldt een uitzondering als de burger belang heeft bij de doorgang van het proces. ‘Dit geldt bij voorlopige aanslagen, verliesverrekening en middelingsverzoeken. Zo zijn de voorlopige aanslagen over belastingjaar 2022 op reguliere wijze afgerond zodat burgers tijdig maandelijks hun teruggaaf kunnen ontvangen of – in geval van te betalen aanslagen – de aanslag in termijnen kunnen betalen waardoor eventuele betalingsproblemen worden voorkomen. Deze aanslagen zijn dus nog niet in overeenstemming met het arrest van de Hoge Raad, maar hierop hoeft de burger nu geen actie te ondernemen. Deze aanslagen zullen later bij definitieve aanslag nog worden hersteld.’ Van Rij meldt ook dat wordt bekeken hoe de wetgeving zo snel mogelijk kan worden aangepast.