IMA: dit zijn de nieuwe vaardigheden van accountants

In een adviesrapport beschrijft IMA (Institute of Management Accountants) de managementaccountingvaardigheden die alle beginnende accounting- en corporate finance professionals moeten hebben om relevant en invloedrijk te zijn in het huidige digitale tijdperk. Het IMA roept hogescholen en universiteiten op om zowel een inleidende als een gevorderde managementaccountingcursus verplicht te stellen voor alle accountingstudenten.

Meer dan boekhouden

Het rapport, dat tot stand kwam in samenwerking met een taskforce van internationale finance-experts, onderstreept dat alle accountants, ook starters, betere en bredere vaardigheden moeten ontwikkelen naast boekhouding. De functionele, boekhoudkundige kennis dient geïntegreerd te worden met datamodellering, geavanceerde analyses en technologie. Om meer waarde toe te voegen aan hun organisaties en een rol te spelen bij interne besluitvorming, moeten accountants daarnaast ook de bedrijfsvoering begrijpen en zo bedreven raken met strategisch management.

Gwen van Berne, ICS board member, Chair-Elect IMA en Nederlands lid van de taskforce: ‘Vaardigheden die in het verleden voldoende waren, zijn niet langer genoeg om te voldoen aan de behoefte van de professionele accountant van vandaag. Daarvoor is de aansturing van een grote organisatie of internationaal opererend bedrijf te complex geworden door de transities die economieën en sectoren doormaken. Actuele data is beschikbaar in de finance omgeving en de financiële collega moet de directie breed kunnen adviseren bij besluitvorming.’

Nieuwe cursussen

Door de beperkte tijd van boekhoudcurricula moeten accountancydocenten echter keuzes maken. De nu opgerichte internationale taskforce biedt actueel advies voor die keuzes. Het gepubliceerde adviesrapport biedt twee belangrijke hulpmiddelen voor de accountantsopleiding. Ten eerste worden de managementaccountingvaardigheden beschreven waarover alle starters in de accountancysector moeten beschikken, ongeacht of zij een functie in het bedrijfsleven, het publieke domein of elders ambiëren. Ten tweede worden deze basisvaardigheiden voorzien van onderwerpen voor de lesstof, leerdoelen en resultaten. Hoewel het cursusaanbod en de onderwerpen waarschijnlijk per boekhoudopleiding zullen verschillen, laat dit rapport manieren zien waarop management accounting aan bod kan komen in twee verplichte cursussen: inleidende management accounting en gevorderde management accounting.

Alain Mulder, Senior Director Europe Operations bij IMA: ‘In Nederland zien we een groot deel van de accountancystudenten aan de slag gaan als accountant in een bedrijf. Het is essentieel dat zij dus niet alleen de klassieke accountingvakken krijgen, maar ook hun kennis op het gebied van management accounting voldoende ontwikkelen. Anders zijn zij onvoldoende voorbereid om hun rol in het bedrijfsleven buiten de auditfirms successvol te vervullen.’

Over IMA

