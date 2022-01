30 maanden geëist tegen boekhouder die topkapper voor 8 ton bestal

Een freelance boekhouder heeft topkapper John Beerens ruim acht ton afhandig gemaakt. Het openbaar ministerie wil hem 30 maanden de cel in. Bovendien moet zijn naam openbaar worden.

Schade 1,3 miljoen

De boekhouder ging in augustus 2018 op freelance basis de administratie doen van haarstylist en webshopondernemer John Beerens. Die is bekend van tv-programma’s als Holland’s Next Top Model en Steenrijk, Straatarm en als kapper van grote sterren. De financiële man, Paul van der W, bleek schulden te hebben en bij eerdere opdrachtgevers ook al te hebben gesjoemeld. Maar bij niemand drukte hij zoveel geld achterover als bij Beerens: ruim 811.000 euro. Hij kocht er een huis van, spendeerde tienduizenden euro’s aan de inrichting, bijna drie ton ging naar andere privé-uitgaven en met nog eens drie ton werden schulden afgelost. Om zijn diefstal te verbloemen gaf de fraudeur lagere bedragen op als omzetbelasting bij zowel de Nederlandse en Belgische belastingdienst. In april 2020 liep hij tegen de lamp, toen de fiscus een fikse naheffing stuurde aan Beerens. In totaal, met boetes naheffingen en inhuur, loopt de totale schade op tot mogelijk 1,3 miljoen euro.

Emotioneel

Tijdens de rechtszaak, gisteren in Den Bosch, was de voormalige kapper een aantal keren in tranen. ‘Ik kom niet uit een welgesteld gezin’, vertelde hij de rechter. ‘Ik ben een vak gaan doen toen ik 15 was, om geld te verdienen voor mijn ouders. Toen ben ik een kapsalon begonnen. Mijn ouders hebben dag en nacht meegeholpen om mijn bedrijf op te bouwen. Dat ging aardig, ik werd een bekende kapper. Het leverde genoeg op om mijn droom waar te maken. Om een gezin te starten en mijn vrouw en kinderen alles te geven wat ik in me had, qua liefde en financiën. Ik ken dit niet in mijn leven. Dat mensen willens en wetens anderen besodemieteren, alles naar de tering helpen en daar ook nog andere mensen in meetrekken. Ik was mijn bedrijf zo goed als kwijt.”

30 maanden

Tegen Paul van der W. is dertig maanden cel geëist, waarvan tien voorwaardelijk. Daarnaast moet hij wat de officier van justitie betreft 811.000 euro terugbetalen en mag hij twee jaar lang geen financieel werk meer doen. Ook vroeg ze de rechtbank het vonnis en de naam van de verdachte te publiceren. De advocaat van de boekhouder vroeg geen gevangenisstraf op te leggen, maar een taakstraf. ‘Als hij in detentie komt, verliest hij zijn baan en is het klaar. Dan kan hij niets terugbetalen.’ De rechtbank doet op 10 februari uitspraak.

Beerens knipt al jaren niet meer. Hij verkoopt nu vooral haar- en beautyproducten in zijn webshop. Het magazijn daarvan, 4500 vierkante meter, staat in Goirle.