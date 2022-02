Toch TVL Q4 2021 voor zwangere ondernemers

Ondernemers die minimaal drie weken met zwangerschaps- en bevallingsverlof waren in beide referentiekwartalen (vierde kwartaal 2019 én eerste kwartaal 2020) kunnen toch de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal 2021. Dat schrijft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer, die om deze regeling had gevraagd.

Deze groep ondernemers kan het derde kwartaal van 2020 gebruiken als alternatieve referentieperiode. Om in aanmerking te komen voor TVL Q4 2021 moet een onderneming minimaal 20 procent omzetverlies hebben in vergelijking met de referentieperiode. Hiervoor mag een ondernemer kiezen tussen het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Voor ondernemers die minimaal drie weken zwangerschapsverlof hadden in beide referentiekwartalen geldt nu deze uitzondering.

Zij kunnen tot 11 februari 2022 17:00 uur, alsnog TVL Q4 2021 aanvragen. De zogenoemde hardheidsclausule die deze uitzondering mogelijk maakt ligt voor goedkeuring bij de Europese Commissie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland houdt aanvragen van deze groep ondernemers apart, totdat de Europese Commissie de hardheidsclausule heeft goedgekeurd. Daarna krijgen ondernemers uitsluitsel over hun aanvraag.

Kamerbrief over de vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)