Loonkostensubsidie zorg opgeschort na verdenking miljoenenfraude

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport schort de verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) tijdelijk op omdat er mogelijk voor miljoenen is gefraudeerd met de coronaregeling, schrijft ze woensdag aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) denkt dat er mogelijk €11 miljoen onterecht is verstrekt. De fraude kwam aan het licht na meldingen van banken.

Meldingen opvallende geldtransacties

Eind december ontving de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) drie meldingen over mogelijke fraude met de COZO-regeling. Deze meldingen waren allen afkomstig van Nederlandse banken en twee van de drie meldingen kwamen overeen met meldingen die via de Financial Intelligence Unit werden ontvangen. Deze banken zagen diverse opvallende geldtransacties die volgens hen te herleiden waren tot de COZO subsidie.

Of er daadwerkelijk sprake is van onrechtmatigheden is nog niet vastgesteld, maar uit beperkt nader onderzoek van de meldingen kwam al wel een aantal opvallende zaken naar voren. Zo hebben zorgbedrijven subsidie ontvangen die in 2021 minder medewerkers op de loonlijst hebben staan dan waarvoor de subsidie is aangevraagd. Ook hebben sommige van de subsidieontvangers helemaal geen aangifte loonheffing gedaan. COZO-gelden werden bovendien door een groot deel van de nader bekeken zorgondernemingen overgeboekt naar andere ondernemingen, terwijl dit geld bedoeld was voor de aanvragende zorgondernemingen om ondersteunend en coördinerend personeel aan te nemen en te betalen

Zorgaanbieders kunnen door het besluit van de minister voorlopig geen aanvraag doen voor COZO-subsidie voor de periode januari tot en met juni 2022. Minister Helder wil eerst duidelijkheid over de aard en omvang van de signalen van mogelijk misbruik voordat overgegaan wordt tot verlenging van de COZO.

COZO

De COZO is een regeling die ingezet is als crisismaatregel tijdens de coronapandemie om zorgmedewerkers te ontlasten in ondersteunende functies. In 2022 zou de COZO opnieuw verlengd worden, waardoor de regeling zou lopen tot en met 30 juni 2022. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders op een later moment aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling COZO voor de periode januari tot en met 2022. Afhankelijk van de aard en omvang van de signalen kan het zijn dat het ministerie het beleid rondom misbruik en oneigenlijk gebruik in relatie tot deze subsidieregeling aanpast, voordat de verlenging van de regeling ingaat.

Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag van corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. In 2021 werd voor bijna 84 miljoen euro aan subsidie verleend vanuit de regeling.

Kamerbrief over signalen oneigenlijk gebruik subsidieregeling Coronabanen in de zorg