RA niet partijdig bij meningsverschil tussen klanten

Klanten die onderling een financieel geschil krijgen: accountants gaan regelmatig onderuit zodra ze tussen twee vuren komen te zitten. Een ondernemer met een mondhygiënepraktijk had in een samenwerkingsovereenkomst een gelijke kostenverdeling met een tandarts afgesproken, maar die raakte daar gaandeweg ontevreden over. De mondhygiëniste verweet de RA daarna bij de Accountantskamer dat hij bij nieuwe onderhandelingen en een bemiddelingstraject een partijdige rol heeft ingenomen. De tuchtrechter is het daar niet mee eens en vindt dat de accountant niets te verwijten valt.

Uitspraak: 21-1056 RA

Kostenmaatschap

De ondernemer met de mondhygiënepraktijk werkt samen met een tandarts in een centrum voor mondzorg. De mondhygiëniste en de tandarts hadden daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten, een kostenmaatschap, waarbij de kosten bij helfte worden verdeeld. Gaandeweg wilde de tandarts nieuwe afspraken, omdat de kosten voor het baliepersoneel – die de tandarts voor haar rekening nam – flink waren gestegen.

Tuchtklacht mondhygiëniste

Er volgden nieuwe onderhandelingen en een bemiddelingstraject. De mondhygiëniste voelde zich daarbij niet goed vertegenwoordigt door de accountant en nam een andere partij in de arm. Bij de Accountantskamer verweet ze de RA vervolgens vooral dat hij een partijdige rol heeft ingenomen tijdens het proces. Hij had zijn objectiviteit moeten waarborgen, volgens de mondhygiëniste, en zijn opdracht om de kostenverdeling voor de kostenmaatschap op te stellen terug moeten geven.

Klacht ongegrond

De Accountantskamer verklaart de klacht ongegrond. Vrij kort nadat een overleg niet had geleid tot nieuwe afspraken tussen de mondhygiëniste en de tandarts, heeft de mondhygiëniste een andere accountant gevraagd haar belangen te behartigen. Vanaf dat moment was de objectiviteit van de RA, zo die al in het geding is geweest, niet langer bedreigd. Er bestond dan ook geen aanleiding om maatregelen te nemen, laat staan de opdracht terug te geven.