FD: ‘NBA heeft nog lange weg te gaan’

In een hoofdredactioneel commentaar is het Financieele Dagblad niet mals voor de NBA. De krant concludeert dat de club die de wettelijke taak heeft ‘zorg te dragen voor de eer van de stand van de accountants’ de laatste jaren vooral het nieuws haalt met ‘onverkwikkelijke randzaken’.

Van der Vegte

Het FD wijdt het commentaar aan de NBA naar aanleiding van de column van de nieuwe voorzitter Kris Douma. Die schreef woensdag over zijn voorganger Marco van der Vegte. Die had, als NBA-voorzitter, te weinig afstand gehouden van Deloitte, het Big Four-kantoor waarvan hij partner en medeaandeelhouder is. Vorig jaar had Van der Vegte, bij het opstellen van een brief aan toenmalig minister Grapperhaus van Justitie, de indruk gewekt van een één-tweetje met een collega bij Deloitte. Ook werd kort na publicatie op Van der Vegtes verzoek een citaat over zijn betrokkenheid bij meubelgigant Steinhoff verwijderd uit een artikel op accountant.nl. Douma gebruikte in zijn blog termen als ‘dubbele petten’ en ‘de schijn van belangenverstrengeling’.

‘Open zenuw

Het FD: ‘De kwalificaties van Douma raken een open zenuw binnen de sector. De NBA is een fusieorganisatie die moet opkomen voor de belangen van alle accountants. Maar onder accountants die werken bij kleine regionale kantoren bestaat al jaren het beeld dat de grote firma’s de agenda van de NBA domineren. Deze accountants zijn verplicht lid van de NBA, maar zoeken ondertussen hun heil bij alternatieve brancheorganisaties. Dat leidt tot versnippering en verdeeldheid in de sector. Dan helpt het niet als blijkt dat de voormalige NBA-voorzitter op eigen houtje zijn maatjes van Deloitte een extra duwtje in de rug heeft gegeven.’

Doofpottencultuur

Het Financieele Dagblad constateert dat Douma geen accountant is en dus geen last heeft van zakelijke banden met Big Four-kantoren. Maar desondanks acht de krant een waarschuwing op zijn plaats: ‘De uitglijers van Van der Vegte zijn al meer dan een jaar oud, maar kwamen pas deze week in de openbaarheid, enkel en alleen omdat hoogleraar en FD-columnist Marcel Pheijffer er stampij over maakte. Dat riekt naar een doofpottencultuur. Dat past een beroepsgroep niet die transparantie, betrouwbaarheid en controleerbaarheid hoog in het vaandel heeft staan.’