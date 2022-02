Douma: Van der Vegte wekte schijn van belangenverstrengeling

De vorige NBA-voorzitter Marco van der Vegte heeft vorig jaar bij het opstellen van een brief aan toenmalig minister Grapperhaus van Justitie de indruk gewekt van een één-tweetje met een collega bij Deloitte. Beiden hebben daarvoor excuses aangeboden.

Ook werd kort na publicatie op Van der Vegtes verzoek een citaat over zijn betrokkenheid bij meubelgigant Steinhoff verwijderd uit een artikel op accountant.nl. Hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer maakte bezwaar tegen die gang van zaken. Dat schrijft de nieuwe voorzitter van de NBA Kris Douma in een column op accountant.nl, waarin hij onder anderen terugblikt op het afgelopen jaar.

Brief over onafhankelijkheid advocatuur

De NBA schreef in juli vorig jaar een brief naar de minister van Justitie en Veiligheid en de leden van de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid. Aanleiding daarvoor was de publieke discussie over de onafhankelijkheid van advocaten bij ‘zelfonderzoeken’ en het gebruik van het verschoningsrecht. Mogelijk kunnen (forensische) accountants bij zulke onderzoeken een prominentere rol gaan spelen dan de per definitie partijdige advocaten.

Voor de inhoud van de brief verwees toenmalig NBA-voorzitter (en partner bij Deloitte) Van der Vegte intern naar een op de site van Deloitte gepubliceerd artikel van Gerrie Lenting (forensisch accountant, lid van de werkgroep Fraude en partner bij Deloitte). De inhoud van een artikel over het onderwerp werd niet afgestemd met de NBA-werkgroep Fraude. Leden van die werkgroep plaatsten (achteraf) kanttekeningen bij zowel het proces als de inhoud, laat de nieuwe voorzitter Douma nu weten.

Schijn van belangenverstrengeling

Douma: “Afgezien van de inhoud, kon door de gevolgde procedure en de ‘dubbele petten’ de indruk worden gewekt van een één-tweetje tussen twee Deloitte-partners. In de discussie die daarop volgde hebben zij per ommegaande hun excuses voor de gevolgde werkwijze aangeboden aan bestuur, bureau en werkgroep.” Het NBA-bestuur “betreurt het dat door onvolkomenheden in de gevolgde procedure inderdaad de schijn van belangenverstrengeling kon ontstaan.”

Maatregelen

Inmiddels zijn er bij de NBA maatregelen genomen om een en ander in de toekomst te voorkomen, schrijft Douma. “Om zelfs de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, heeft het NBA-bestuur besloten een ‘vier-ogen-principe’ te introduceren, waarbij formele brieven van de NBA naar onder andere AFM, bewindslieden en parlement altijd meegelezen en ondertekend worden door zowel de voorzitter als een medebestuurslid en/of de directeur van de NBA.”