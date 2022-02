Onnodige afwijzing TVL Q4 2021 voorkomen

Het komt voor dat de RVO TVL-aanvragen moet afwijzen omdat ondernemers niet de juiste informatie aanleveren, of helemaal niets aanleveren als ze een verzoek krijgen om aanvullende informatie. Dat is zonde en daarom licht de uitkeringsinstantie toe hoe je afwijzing kunt voorkomen.

Vraag blijft twee weken open

Een vraag om aanvullende informatie blijft twee weken openstaan. In die tijd kan de beoordelaar niet verder met de aanvraag. Als de ondernemer na 2 weken niet heeft gereageerd, sluit het verzoek om aanvullende informatie. De RVO moet dan zonder de gevraagde informatie een beslissing nemen.

Twee weken extra open

De RVO wil zoveel mogelijk ondernemers zo snel en zorgvuldig mogelijk helpen met de TVL. Soms zet de instantie daarom het verzoek om aanvullende informatie nog eens twee weken open. Zeker als de ondernemer de RVO hierom vraagt. De ondernemer krijgt hier per e-mail een bericht van. Na een week stuurt de RVO een herinnering.

Reageert de aanvrager nog steeds niet? Dan kan het zijn dat de RVO de aanvraag moet afkeuren. Het is dus belangrijk om aanvullende informatie op tijd aan te leveren. En weet de ondernemer dat het niet op tijd lukt? Meld dit in het klantcontact.

In bezwaar

Veel ondernemers in deze situatie gaan na het afwijzen in bezwaar. Tijdens het bezwaarproces leveren ze dan wel vaak de juiste documenten aan. Zonde van de tijd van de ondernemer, van de RVO-beoordelaars en van de juristen. En: de ondernemer had het geld – bij een gegrond bezwaar – dus al eerder op de rekening kunnen hebben.

TVL Q4 2021

Op dit moment staan er voor TVL Q4 2021 931 verzoeken om aanvullende informatie uit bij de ondernemer, meldde de RVO afgelopen vrijdag. ‘Met nog een dikke week te gaan, kent TVL Q4 op dit moment 62.121 aanvragen, waarvan we al 42.440 afhandelden. 71% van deze ondernemers kreeg de subsidie binnen een week na indiening.’