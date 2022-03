Kaag wil extra sancties trustkantoren, gevolgen voor Zuidas groot

In Europees verband wordt gewerkt aan nieuwe sancties tegen trustkantoren, laat minister Kaag van Financiën weten. Trust- en advocatenkantoren op de Amsterdamse Zuidas zijn momenteel nog druk in de weer met het onderzoeken van de connecties die er met Rusland zijn.

“Er is nog veel meer mogelijk op het gebied van sancties”, zegt Kaag tegen de NOS. “We kijken naar de trustkantoren, de dienstkantoren voor Russische investeerders. Kunnen we die aanpakken of verbieden?”

Hoeveel miljarden er voor Rusland en Russische oligarchen naar en door Nederland stromen is lastig te zeggen. NRC verwijst naar cijfers van De Nederlandsche Bank, waarin wordt geschat dat er jaarlijks 30 miljard euro aan investeringen van Russen door Nederland stroomt.

Trustkantoren

De trustsector ligt al langer onder vuur. Een algeheel verbod op trustdienstverlening is een optie, schreef minister Hoekstra (Financiën) vorig jaar nog aan de Tweede Kamer. Voorzitter Martin Worsdorfer van Holland Quaestor, de branchevereniging van trustkantoren, reageert op de woorden van minister Kaag: “Trustkantoren werken continu met sanctielijsten en zullen ook nu met de aanscherpingen direct alle cliënten daarop checken. Mocht er iemand op staan dan is de opdracht: meteen bevriezen.”

Advocaten en accountants

De Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs waarschuwde advocaten onlangs al dat ze moeten uitkijken als ze zakendoen met cliënten uit Rusland. Hij denkt dat er de komende tijd pogingen worden gedaan om sancties te omzeilen en dat daarbij een beroep op advocaten in Nederland zal worden gedaan. KPMG verbreekt daarnaast de banden met een aantal van zijn klanten vanwege de sancties die tegen Rusland en een groot aantal Russen zijn ingesteld, werd gisteren bekend.

Bron: NOS