Algeheel verbod trustkantoren is optie voor Hoekstra

De aanpak van illegale trustkantoren kan mogelijk tot een algeheel verbod op trustdienstverlening gaan leiden, blijkt uit de brief die minister Hoekstra (Financiën) over de kwestie aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Hoekstra reageert in de brief op een rapport van SEO Economisch Onderzoek over illegale trustdienstverlening. Dat wijst onder meer uit dat het mogelijke aandeel van de illegaliteit in de trustsector substantieel is. Dat is ‘verontrustend en hoogst onwenselijk’, aldus de minister. Hij benoemde in zijn brief een aantal actiepunten, waarvan aanscherping van de wetgeving er een van is. Hoekstra wil ook een intensivering van het toezicht en meer samenwerking tussen de verschillende toezichthouders. Ten derde beoogt hij een gezamenlijke strafrechtelijke of bestuursrechtelijke aanpak van illegale trustdienstverlening. De minister laat ook onderzoeken of de huidige strafmaat effectief is, voor de aanpak van illegale trustdienstverlening, dan wel verhoogd moet worden.

Onderzoek in breder verband

Maar een onderzoek naar de toekomst van trustdienstverlening in het algemeen staat ook op de rol, en dat kan mogelijk tot een verbod gaan leiden. In de brief, waarover Accountancy Vanmorgen al vorige maand schreef, meldt Hoekstra expliciet het instellen van een totaalverbod op trustkantoren. Hij vraagt zich vanwege problemen uit het verleden, de ervaringen van DNB in het toezicht op vergunninghoudende trustkantoren en in handhavend optreden tegen illegale trustdienstverlening en het beeld dat een mogelijk flink deel van de illegale trustdienstverleners zich onttrekt aan regelgeving en toezicht, af of bij trustdienstverlening de integriteit wel voldoende te waarborgen is. ‘Ik wil deze vraag in breder verband laten onderzoeken en zal daarbij ook de economische voor- en nadelen van het verbieden van deze dienstverlening betrekken. Daarbij zal ik ook de uitkomsten betrekken van het onderzoek van de Commissie doorstroomvennootschappen die uw Kamer naar verwachting na het zomerreces ontvangt.’ Of er een verbod moet komen, is een vraag die door het volgende kabinet moet worden beantwoord.