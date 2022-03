Twente wil met nieuwe aanpak voorbeeld in bestrijding zorgfraude zijn

Alle Twentse gemeenten gaan zorgaanbieders uitgebreid controleren voordat ze een nieuw contract krijgen. De regio kampte de afgelopen jaren met verschillende dubieuze ‘zorgcowboys’, die bij controles achteraf bleken te frauderen. Soms zijn daar ook accountants bij betrokken, ziet Divosa.

De gemeenten willen nu met onder anderen screening vooraf voorkomen dat ze opnieuw te maken krijgen met ondernemers die geld achteroverdrukken terwijl ze pretenderen thuiszorg te regelen, probleemjongeren op te vangen of diensten te leveren voor een persoonsgebonden budget (pgb). Dat melden de NOS en RTV Oost. “We kiezen voor een verstevigde aanpak, op allerlei fronten”. Als het aan de gezamenlijke gemeenten ligt, gaat de Twentse aanpak van zorgfraude in de toekomst als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland.

Ook accountants soms betrokken

De vereniging van directeuren van sociale diensten Divosa spreekt over zorgcowboys. ‘Deze fraude wordt gepleegd vanuit een sterk sociaal netwerk waar ook legale professionals, zoals bijvoorbeeld accountants, actief zijn. Binnen dit netwerk wordt soms ook verdiend met andere criminele activiteiten, zoals drugshandel of andere fraude’, zegt bestuurskundige en criminoloog Edward van der Torre op de website van Divosa. ‘Malafide zorgaanbieders onderhouden goede relaties in de onder- en bovenwereld.’

Bron: NOS en RTV Oost