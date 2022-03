Aan thuiswerker verstrekte bureaustoel: terug naar kantoor?

Spullen die werknemers tijdens corona mee naar huis mochten nemen voor het thuiswerken, waaronder bureaustoelen, worden door veel kantoren weer opgehaald nu het thuiswerkadvies is ingetrokken. Ze zijn bang voor een aanslag van de fiscus, zegt de vakbond Vakcentrale voor Professionals (VCP).

VCP doet nu een oproep aan het ministerie van Financiën om dit fatsoenlijk af te handelen. ‘Als jij die stoel wil houden dan mag dat, maar dan krijg je ook de belastingaanslag. Dat vinden wij natuurlijk helemaal van de zotte’, zegt Amerik Katwijk beleidsadviseur van VCP.

Werkkostenregeling

Een werkgever mag niet zomaar een gift geven aan een werknemer. Wel is er de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling, maar daar zit een gemaximeerd bedrag aan. Het bedrag dat werkgevers onbelast mogen vergoeden via de WKR is gebaseerd op de totale fiscale loonsom. Vanwege de coronacrisis is de vrije ruimte in 2020 opgeschroefd naar 3% van de totale loonsom tot een bedrag van € 400.000.

Aanslag?

Werkgevers die daar overheen gaan, kunnen een tachtig procent aanslag verwachten. De VCP vindt dit ‘van de zotte’ omdat werkgevers tijdens de coronacrisis de verantwoordelijkheid kregen hun thuiswerkende medewerkers van een goede thuiswerkplek te voorzien. Nu het thuiswerkadvies is ingetrokken kan het volgens de VCP niet zo zijn dat medewerkers ‘met een stoeltje door het centrum van Amsterdam gaat rijden’ om zijn stoel terug te brengen naar kantoor. De VCP vreest dat de Belastingdienst heel streng zal handhaven.

Bron: BNR.