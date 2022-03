Lifestyle en carrière | Accountants prefereren actuele en fiscale trainingen

Als het gaat om het bijspijkeren van kennis geven accountants de voorkeur aan actuele en fiscale cursussen, zo blijkt uit een rondvraag bij vier opleiders. Minder goed scoren klantcommunicatie, duurzaamheid, fraudesignalering.

Over de vraag welke cursus het meest wordt gekozen, hoeft directeur Ralph Vaessen van Extendum niet lang na te denken: ‘De actualiteitencursussen zijn bij ons een constante. Het is nu eenmaal essentieel om elk kwartaal te worden bijgepraat over de ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving. Wij geven die cursussen in kleinere groepen en dat biedt ook de gelegenheid om informeel met collega’s te spreken.’

Servaas Vrijburg, directeur bij Fiscount, kan dat volmondig beamen: ‘Actualiteiten staan helemaal bovenaan. Je moet nu eenmaal meteen kunnen reageren als de klant belt. Dus bij ons stromen de zalen snel vol als het gaat om fiscale actualiteiten, NOW en TVL. Is het wat rustiger met regelgeving, dan zoeken accountants meer de breedte op en kijken ze ook naar het trainen van vaardigheden.’

Bij Auxilium ziet medeoprichter John Weerdenburg ook dat er over het algemeen voor actualiteiten wordt gekozen: ‘Maar de laatste jaren zijn er op het vakgebied geen spectaculaire veranderingen geweest, misschien op het UBO-register na. En je ziet dat er onderwerpen worden gekozen die bij de persoonlijke interesse passen. Een accountant die ook RB’er is, kiest vaak voor fiscale opleidingen. Ook de regelgeving, zoals de Wwft, stuurt mensen in hun keuze.’

Opleiding RTA nieuw leven ingeblazen

Programmamanager Arjen Bonestroo van Markus Verbeek Praehep noemt fiscaliteiten als tweede populaire cursusonderwerp: ‘Naar ons idee blijft er altijd wel behoefte aan kennis op fiscaal gebied. Die blijft noodzakelijk, zeker in het MKB. De hoofdmoot bestaat uit jaarrekeningen samenstellen en belastingaangiftes verzorgen. Wij hebben daarom met Fiscount de opleiding Register Tax Accountant ontwikkeld. ‘Het appelleert aan de voormalige opleiding tot Belastingaccountant AA/RA. Die opleiding is op een bepaald moment gestopt, maar wij denken dat daar behoefte aan blijft.’

Fiscaliteit is naast actualiteit als zelfstandig cursusonderwerp ook bij Fiscount in trek, zegt Vrijburg. ‘De omloopsnelheid van die regels is gemiddeld genomen best hoog. Gebeurt er iets met pensioenen of arbeidsrecht, dan zien we daar ook meteen meer belangstelling voor. Mits het niet te technisch wordt, want dan vallen ze snel terug op de specialist.’

Intervisie en bedrijfswaarderingen

Naast actualiteitencursussen ziet Weerdenburg bij Auxilium veel inschrijvingen voor intervisiegroepen waarin accountants hun ervaringen en dilemma’s kunnen delen. ‘Daaruit ontstaan vaak discussies en projecten. Stel dat je een groep accountants hebt die allemaal worstelen met het efficiënt omgaan met Caseware, dan is de animo om bij elkaar te zitten groot omdat ze weten dat ze kennis met elkaar kunnen delen.’

Accountants vinden bedrijfswaarderingen en -overnames interessant, voegt Vaessen daaraan toe. ‘Voor ondernemers zijn dat once in a lifetime events, dus daar moet je als accountant wel iets van afweten. Hoe lopen die processen en hoe maak je een waardering? Ondernemers vinden dat spannend en ingewikkeld. Afgelopen jaar is het qua overnames een topjaar geweest, dus het speelt nu ook nog eens bij veel bedrijven.’

Skills trainen geen vrijwillige keuze

Vaardigheidstrainingen zijn weinig in trek. ‘Terwijl veel accountants niet een kantoor zijn begonnen, omdat ze per se ondernemer willen zijn’, geeft Weerdenburg aan. Dan zou een training ondernemersvaardigheden geen kwaad kunnen, vindt hij: ‘Sommigen plannen slecht of nemen klanten aan waarvoor ze de expertise niet hebben. Of ze durven niet te bellen om een nota betaald te krijgen. In die intervisiegroepen vindt vaak op dat gebied ook wel kruisbestuiving plaats.’

Het trainen van soft skills is nog niet erg populair, ziet Vaessen bij Extendum. ‘Zaken als fraude herkennen en bespreken en andere vaardigheden zijn vaak verplichte trainingen vanuit de NBA. Als wij dat onverplicht aanbieden, is er weinig animo voor.’ Hij vindt het verder opmerkelijk dat cursussen op het gebied van faillissementen en ontslag nog maar weinig aan bod komen. ‘Daar hadden we meer van verwacht. Al valt het aantal faillissementen door corona nog mee. Gaat dat veranderen, dan zal de belangstelling ook toenemen.’

Vrijburg biedt met Fiscount een opleiding De (accountant)adviseur als businesscoach. ‘Daarvoor is zeker belangstelling, maar als je kijkt naar de aantallen die zich ervoor inschrijven in relatie tot de potentie, dan is het procentueel best mager. Terwijl er juist op dat gebied heel veel mogelijkheden liggen.’

E-learning

Extendum is veel meer gaan inzetten op e-learning. ‘Dat is op dit moment, ook ingegeven door corona, bezig aan een opmars’, zegt Vaessen. ‘Wij zetten meestal in op nieuwe onderwerpen, zoals nieuwe wetgeving, die mensen snel tot zich moeten nemen, of juist basale kennis die even moet worden opgefrist.’ De nieuwe PE-systematiek heeft de keuze voor e-learning mede versneld, ziet hij: ‘Voorheen gaven we brede cursussen. Nu accountants naar hun ontwikkeling gaan kijken, kiezen ze voor specifiekere onderwerpen. E-learnings lenen zich daar goed voor. Sommigen zweren erbij en vinden het fijn in een half uur online een onderwerp uit te diepen, anderen willen juist liever in een zaaltje zitten met een docent.’

Ook Bonestroo ziet de kansen van e-learning: ‘We hebben als MVP een tijd geleden een webinar georganiseerd over duurzaamheid en ICT. Daarvoor was enorme belangstelling: er waren meer dan duizend aanmeldingen. Ik denk dat het ook komt doordat mensen zoeken naar mogelijkheden om hun PE-verplichtingen op dergelijke nieuwe manieren in te vullen en minder via traditionele cursussen.’

Geen kwestie van niet willen

De conclusie dat accountants geen vaardigheden willen leren, is wat te kort door de bocht, vindt Vrijburg. ‘De accountant op een mkb-kantoor wordt op een gemiddelde dag gebeld over testamenten, financieringen, arbeidscontracten, subsidies, belastingzaken, het is ontzettend afwisselend. Het gevolg is dat de accountant generalist moet zijn en qua kennis maar beperkt de diepte in kan. Wel merken wij dat de diepgang van de huidige mkb-generalist-accountant de afgelopen tien jaar flink is toegenomen. Op dat punt zijn enorme stappen gemaakt. Verder zie je dat de belangstelling voor vaardigheden toeneemt zodra ze die kunnen combineren met de inhoud. Goede voorbeelden daarvan zijn trainingen voor Whoa-schuldsaneringstrajecten en voor fiscale mediation.’

Verplicht stellen

Volgens Weerdenburg is er ook wel degelijk belangstelling voor onderwerpen als NOW of fraudesignalering. ‘Kijk maar naar de NOW-bijeenkomsten van de NBA. Ik vind dat accountants die zulke regelingen moeten uitvoeren en controleren, eigenlijk moeten worden verplicht een cursus te volgen. Zij hebben een maatschappelijke taak, dus daarin moeten ze worden gefaciliteerd.’ Zo zou wat Weerdenburg betreft een cursus externe verslaggeving verplicht moeten zijn eens in de vier jaar. ‘Dat is te belangrijk om niet je kennis af en toe op te frissen. Een rapportgenerator spuugt het wel uit, maar je moet de juiste keuzes kunnen maken. Komt er een andere opzet voor box 3, dan moet dat ook verplichte kost zijn voor accountants. Een cursus volgen is tenslotte óók geld verdienen.’

Auteur: Rob van de Laar

De top 4 PE-onderwerpen Actualiteitencursussen Fiscale onderwerpen Intervisiegroepen Bedrijfswaarderingen

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.