Lifestyle en carrière | Kunst leert accountants anders kijken

Raymon Keijzers werkt al vanaf zijn achttiende in de accountancy. Hij heeft de opleiding voltooid naast een baan bij KPMG. Na vijftien jaar als partner te hebben gewerkt, heeft hij in februari 2022 de overstap gemaakt naar Crowe Peak.Wij waren benieuwd naar zijn eerste ervaringen als partner audit & assurance, spraken over zijn passie voor kunst en vroegen ons af of accountants nog wat kunnen leren van kunstenaars.

Je eerste week bij Crowe Peak zit erop, hoe bevalt het?

‘De introductie was als gevolg van corona aangepast, maar ik heb al met heel veel mensen gesproken. Ik heb gemerkt dat ik complementair ben aan het team. Crowe Peak voelt daardoor als een warm bad en dat maakt de overstap heel prettig. Inmiddels ben ik al coach geworden van een aantal collega’s. Het gevoel is heel goed, al voelt de overstap naar een ander kantoor wel een beetje als opnieuw leren lopen met 30 jaar ervaring.’

Waarom de overstap van KPMG naar Crowe Peak?

‘Bij zo’n overstap ga je niet over één nacht ijs. Bij KPMG werk je voor grote, aansprekende klanten. Daarnaast had ik steeds meer regionale en landelijke rollen. Dat is heel interessant. Ik merkte dat de drang om aan het roer te zitten, dingen in gang te zetten en te ondernemen steeds groter werd. Daarom ben ik me gaan oriënteren en heb met verschillende mensen gesproken, zowel binnen als buiten de accountancy. De keuze voor Crowe Peak is een heel bewuste. Zo zet het kantoor stevig in op de digitale transformatie. Daaraan wil ik graag bijdragen. Bovendien is het een snel groeiend en succesvol kantoor met een sterke, internationale uitstraling. Ik krijg de kans te werken met collega’s van over de hele wereld. Bovendien kan ik als coach invulling geven aan de natuurlijke adviesfunctie voor mijn klanten.’

Wat ga je precies doen binnen Crowe Peak?

‘Naast een portefeuille uitbouwen, ga ik me erop richten Crowe Peak in Nederland verder te professionaliseren. Dat houdt onder andere in dat ik me ga bezighouden met talentontwikkeling, marktbewerking en innovatie. Crowe Peak is een modern kantoor en de ontwikkelingen in ons vak gaan snel. Denk aan data-analyse en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Maar ook wat de fluctuerende waarde van crypto betekent voor de houdbaarheid van onze handtekening. Welke maatschappelijke rol heeft onze beroepsgroep daarin? Dat geldt natuurlijk ook voor cyberrisico’s. We verwoorden niet-financiële indicatoren, maar er komt een tijd dat een accountant daar zekerheid over gaat geven, of er in ieder geval een mening of oordeel over heeft.’

‘Een andere belangrijke taak binnen Crowe Peak wordt talentontwikkeling. Voor accountants is het gezond meer te doen dan alleen dossiers. Ik geloof in verbreding, intern en extern. Dat geldt ook voor mezelf. Ik heb altijd in meer of mindere mate verbreding gezocht. Zo ben ik in mijn vrije tijd teamcaptain van netwerkfietsen, heb ik in het verleden in het bestuur gezeten van een kunststichting en ben ik accountant geweest van internationale kunstbeurzen. Bij dit soort activiteiten moet je alleen goed bepalen wanneer je wat doet. Ik merk dat ik daar collega’s bij kan helpen. Mensen coachen. Ze zelf laten ontdekken dat het soms anders kan en moet, helpen keuzes maken, stimuleren bij het ontwikkelen en ze leren tijdig aan de bel te trekken als het niet goed gaat. Dat is voor ons vak heel belangrijk en daar heb ik altijd aandacht en oog voor gehad.’

Hoe kan jouw passie voor kunst een bijdrage leveren aan talentontwikkeling?

‘Ik heb veel ervaring met het begeleiden van medewerkers. In mijn coachingsessies gebruik ik vaak kunst. Dan laat ik ze kijken naar een schilderij en vraag wat ze zien en wat ze voelen. Het is dan heel leuk te merken dat iedereen iets anders ziet en voelt. Die parallel zie je natuurlijk ook in het vak van de accountant. We kijken naar een organisatie en we kijken naar situaties en processen zonder dat we ons ervan bewust zijn dat collega’s en klanten wat anders zien en voelen. Juist daarom moet je in gesprek gaan en durven doorvragen. Als accountant moeten we ons uitspreken en voorkomen dat we blijven vasthouden aan eigen waarheden. Durf anders te denken en wees kritisch op ingesleten processen en patronen. Kunst in combinatie met mijn ervaring en oprechte aandacht voor de mens kan zo een waardevolle bijdrage leveren aan talentontwikkeling binnen Crowe Peak.’

Waarom raad jij accountants aan bij Crowe Peak te werken?

‘Wat ik ervaar is dat werk en privé echt in evenwicht zijn. Wordt er geconstateerd dat de jaarplanning knelt, dan wordt er actie ondernomen. Dat geldt ook voor werk op korte termijn. Iedere maandagochtend bespreekt het planningsteam samen met een partner het werk dat af had moeten zijn, en zoekt daar een oplossing voor. Crowe Peak is een vriendelijk en informeel kantoor waar veel waarde wordt gehecht aan het adviseren van de klant. Bovendien krijg je de kans om internationaal te werken binnen teams met verschillende nationaliteiten en specialiteiten. Alleen dat al is super interessant.’

Auteur: Axel Kolthof

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.