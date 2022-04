Lifestyle en carrière | ‘Ook in mijn werk is muziek een verbindende factor’

Hebben alle accountants altijd al een grote voorliefde voor cijfers gehad? Nee hoor, Erik Bakker wilde juist graag iets doen met talen. Toch trok ook het bedrijfsleven hem wel.

Na het tweetalige VWO besloot de destijds achttienjarige Bakker de duale opleiding accountancy te volgen aan Nyenrode Business Universiteit waar hij vier dagen in de week les kreeg en één dag per week aan de slag ging bij Visser & Visser. Een geweldige leerschool noemt hij het zelf. ‘Ik vind het leuk om met mensen aan een inhoudelijk vraagstuk te werken, een reden dat ik heb gekozen voor accountancy. Toch wilde ik na mijn studie graag meer doen met mijn talenkennis. Daarom heb ik enkele jaren als financemanager gewerkt bij een internationaal bedrijf. Het was een leuke en leerzame periode, maar in de loop der tijd veranderden mijn behoeften. Ik werd vader, ging in Doetinchem wonen en de dagelijkse reisafstand werd te groot.’

Lokaal en internationaal

Omdat Bakker veel goede herinneringen had aan Visser & Visser en hem was toegezegd dat de deur altijd openstond, ging hij in 2018 een gesprek aan. Aanvankelijk haakte hij aan bij de internationale accountancy- en adviestak, die op dat moment werd uitgebreid. Omdat hij een netwerk had opgebouwd in Doetinchem en inzag dat de internationale adviestak in de grensstreek baat kon hebben bij groei, stelde hij voor daar een vestiging op te zetten. In een half jaar tijd was het geregeld. ‘Ik begon als achttienjarige als accountant en mag nu een vestiging leiden. Dat is supergaaf. Het is tekenend voor Visser & Visser dat ze vertrouwen in mij hebben en dat er zoveel ruimte is voor eigen initiatief.’

Bakkers werk bestaat enerzijds uit de vestiging uitbouwen en anderzijds uit internationaal advies geven aan verschillende klanten. ‘We zitten aan de grens en werken veel voor Duitse bedrijven, maar ook voor lokale organisaties uit Doetinchem en omgeving. Het boeiende van werken met lokale bedrijven is dat je midden in de maatschappij staat en de persoon achter de klant beter leert kennen. En omdat je elkaar nog wel eens in de stad tegenkomt, zijn de relaties wezenlijker en is het contact hechter.’

De vestiging in Doetinchem bestaat inmiddels een jaar en het team telt acht personen. Onlangs startte Bakker een campagne om zijn medewerkers online voor te stellen. ‘Ik heb ervoor gekozen iedereen via een blog over zichzelf te laten vertellen en daarboven een portretfoto te plaatsen die in tweeën is gesplitst. Op de ene helft van de foto zie je de persoon in zijn zakelijke functie, op de andere helft wat hij graag in zijn vrije tijd doet. Je bent namelijk niet alleen een accountant, maar ook nog een individu met hobby’s en interesses.’

Zelf komt Bakker uit een muzikaal gezin en speelt hij in zijn vrije tijd graag piano en orgel. ‘Als ik thuiskom, ga ik achter de piano zitten en speel ik wat van me af. Het is niet alleen een uitlaatklep, ook in mijn werk blijkt muziek een verbindende factor te zijn. Het is namelijk een grensoverstijgend thema en er is altijd voer voor discussie.’

Daarnaast heeft ieder land volgens hem zijn eigen nationale held. Zo is dat voor de Duitsers Johann Sebastian Bach, voor de Fransen Georges Bizet of Claude Debussy en ook de Noren hebben hun eigen favoriet. ‘Ik had laatst een klant die een vakantiehuis wilde bouwen aan een Noors fjord en daarvoor advies wilde inwinnen, dus ik ging via mijn netwerk op zoek naar een Noorse fiscalist. Tijdens het videobellen met de fiscalist zag ik een piano op de achtergrond staan. We raakten natuurlijk meteen aan de praat over Edvard Grieg. Net zoals sport verbroedert, kan muziek ook goed zijn voor een zakelijke relatie. Het breekt het ijs, omdat je een overeenkomst hebt en samen je liefde voor muziek deelt.’

Beste zakelijke dienstverlener

Niet alleen Bakker heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld, ook Visser & Visser groeide in de afgelopen jaren tot ruim 400 medewerkers die bij inmiddels twaalf vestigingen werken. Het kantoor ontving in de afgelopen vier jaar al drie keer de prijs voor beste werkgever: World-class Workplace. En als kers op de taart is het bedrijf in de ranglijst MT1000 van MT/Sprout uitgeroepen tot beste zakelijke dienstverlener 2021 in de categorie accountancy en in de categorie fiscaal advies. ‘Dat zijn natuurlijk heel mooie prijzen waar we als bedrijf heel trots op zijn en waar iedereen gezamenlijk hard voor werkt’, vertelt Bakker. ‘Visser & Visser is een unieke werkgever, met oog voor individuele behoeften en een plek waar veel ruimte is voor carrièreperspectieven.’

Een belangrijk onderdeel daarvan vormt bijscholing. Relevante opleidingen worden vergoed en er worden interne facultatieve onderwijsprogramma’s aangeboden, onder meer op het gebied van gesprekstechnieken, omgaan met stress en timemanagement. Daarnaast biedt Visser & Visser haar medewerkers Grow+ aan, een online PE-tool waarmee het voor accountants makkelijker wordt gemaakt aan de PE-plicht te voldoen. ‘Het vraagt veel tijd van de accountant om alle regels rondom de PE uit te zoeken. De app laat onder meer zien wat je nog moet afronden en op welke momenten in het jaar je je plan moet indienen. Wat mij betreft een mooie manier om medewerkers te ontzorgen. Het is belangrijk als werkgever goed voor medewerkers te zorgen; de werkplek moet bijna als een soort familie voelen, want alleen samen kom je verder.’

Auteur: Claudia Pietryga

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.