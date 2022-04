Ilkay Kilic werkt zeven jaar bij Vermetten|accountants en adviseurs en heeft niet alleen het bedrijf zien groeien. Ook hij zelf ontwikkelde zich in rap tempo. ‘Als je doet wat je leuk vindt, voeg je veel waarde toe.’

Zijn jongensdroom was eigenlijk om piloot te worden, maar hij is blij dat hij zich als scholier breder heeft georiënteerd en bij accountancy is uitgekomen. ‘Ik was altijd al best goed in rekenen, toch is dat niet de reden dat ik mijn werk leuk vind. Men denkt vaak dat je als accountant alleen maar met cijfertjes in de weer bent. Natuurlijk is dat een onderdeel van het werk, maar die cijfers komen wel ergens vandaan, namelijk uit processen waar mensen aan werken. Als accountant hou je je dus bezig met cijfers, processen én mensen. En het is juist de combinatie van deze facetten die mijn werk zo boeiend maakt.’

Succesvol ondernemerschap

Kilic startte zijn loopbaan bij een accountantskantoor met een gemengde audit- en samenstelafdeling, maar hij ontdekte dat hij zich graag verder wilde professionaliseren in audit. Een collega maakte de overstap naar Vermetten en Kilic besloot ook om te solliciteren. ‘De klik tijdens het eerste gesprek was er meteen. Ik vond het leuk dat het een platte organisatie is met een ongedwongen sfeer en dat John Vermetten, de directeur, graag wilde groeien.’ De organisatie is in de afgelopen zeven jaar van veertig naar 250 medewerkers en van twee naar zeven vestigingen gegaan.

Ook de auditpraktijk waar Kilic werkt is toegenomen met twintig medewerkers. ‘Heel leuk om dat zo mee te maken. En Vermetten wil niet alleen zelf een bijdrage leveren aan succesvol ondernemerschap, ook als medewerker mag je ondernemend zijn. Er is veel ruimte voor eigen initiatief.’ Zo ontwikkelde hij zich van assistent accountant naar registeraccountant, maar hij zegt dat deze route geen verplichting is. ‘Iedereen, van junior tot senior, is vrij om zijn eigen pad uit te stippelen. De een wil misschien tekenend accountant of partner worden, een ander heeft die ambitie niet en dat is ook prima. Het gaat er vooral om dat je doet wat je leuk vindt. Want als je daarvoor gaat dan groei je als mens én medewerker en voeg je uiteindelijk veel waarde toe aan de organisatie.’

Goede mix van mensen

Vermetten is niet op zoek naar een specifiek profiel, het belangrijkste is dat iemand enthousiast is en goed in het team past. ‘Bij kleurrijke drijfveren volgens de Management Drives, worden mensen onderverdeeld in de kleuren blauw, rood, geel en groen die staan voor specifieke karaktereigenschappen en interesses. Vaak zijn accountants blauwe mensen, omdat ze planningsgericht en analytisch zijn. Toch is het helemaal niet handig om alleen maar blauwe mensen aan te nemen voor een team. Het gaat juist om een goede mix zodat teamleden elkaar goed aanvullen en ik ervaar het als heel prettig dat we diverse teams hebben.’

Als een medewerker wordt aangenomen, dan gaat hij of zij volgens Kilic al gauw mee naar klanten. ‘Een eerste werkdag bestaat uit kennismaken met je team, maar op een tweede dag kan het zomaar zijn dat je meegaat naar de klant. We hebben een mooie portefeuille en de meesten vinden het heel leuk dat ze direct mogen meedoen en meepraten.’

Work-life balance

Naast het werk zijn er ook borrels, uitjes en heeft Vermetten een buddysysteem in het leven geroepen. ‘Ons buddysysteem is ontstaan vanwege de coronaperiode en het vele thuiswerken. Het is geen moetje, maar het kan prettig zijn af en toe met iemand te bellen en over van alles en nog wat te praten. Het is fijn dat iemand naar je uitkijkt en ik weet dat veel medewerkers het initiatief waarderen.’

Overigens is het thuiswerken voor medewerkers bij Vermetten niet nieuw, want al voor corona werkte Kilic op vrijdag thuis. ‘In de ochtend werk ik een paar uur en in de middag ben ik er voor mijn kind. Vrije dagen zijn dus geen probleem. Ook wordt er bij ons weinig overgewerkt en als we overwerken, dan doen we dat met een team. Ik vind het heel fijn dat ik daardoor genoeg tijd heb voor leuke dingen, zoals familie, vrienden en CrossFit. Want ik merk na een dag veel (online) vergaderen dat ik geestelijk maar nog niet lichamelijk moe ben. Het is heerlijk mijn energie dan even lekker kwijt te kunnen in sport.’

Eigen netwerk

Of hij Vermetten aan iemand anders zou aanraden? ‘Bij ons gebeurt dat aan de lopende band’, vertelt hij lachend. ‘Zo had ik nog een vriendin van wie ik dacht dat ze misschien bij Vermetten zou passen. Zij werkt nu bij ons en bleek ook weer iemand te kennen. Het is bijzonder hoe dit via onze eigen netwerken verloopt en dat iedereen daadwerkelijk een poosje bij ons blijft werken. Dat zegt veel over onze sfeer. We doen er ook veel aan om het gezellig te hebben. Je werk is een groot deel van je leven en het moet daarom wel leuk zijn.’

Auteur: Claudia Pietryga

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.