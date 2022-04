Lifestyle en carrière | Gezonde lifestyle zit in genen van kantoor

Brouwers Accountants & Adviseurs heeft de werk-privébalans hoog in het vaandel staan en heeft met name oog voor het sportieve aspect. Accountant Johnny Jassies en controleleiders Merel van Bekkum en Robin Reitsma leggen uit waarom dat zo goed is voor de sfeer in het bedrijf: ‘Mensen komen hier niet alleen maar om hun werk te verrichten, maar ook om te delen in het teamgevoel.’

Brouwers heeft vestigingen in Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, Genemuiden en Zwolle. In totaal werken er zo’n 150 mensen. Aandacht voor een gezonde verhouding tussen werk en privé staat bij alle vestigingen centraal. Van Bekkum, Jassies en Reitsma werken alle drie in Zwolle. Ze zijn fanatiek hardloper en Van Bekkum en Reitsma doen daarnaast aan krachttraining.

Plankchallenge

Bij Brouwers is de term ‘aandacht voor werk-privébalans’ geen loze kreet; het wordt echt uitgedragen, zegt Van Bekkum: ‘Wij doen dat bijvoorbeeld jaarlijks op de kantorenmarkt van hogeschool Windesheim. Normaal gesproken is dat een tamelijk formele setting met statafels. Dat past niet bij Brouwers. Wij onderscheiden ons zichtbaar door een plankchallenge te organiseren. Het gezonde competitieve element is volop aanwezig en het teamgevoel wordt versterkt door geapplaudisseer van alle aanwezigen. Ondertussen beantwoorden wij alle vragen van studenten. Uiteindelijk is de winnaar van de plankchallenge bij ons gestart als stagiair.’

Drempels weg

Jassies zegt dat een gezonde lifestyle in de genen van het kantoor moet zitten. ‘Het is bekend dat de nieuwe generatie behoefte heeft aan aandacht voor lifestyle en sport, maar bij ons ondersteunt de directie dat ook. We zijn sportief en hebben een platform waarop diverse sporten worden aangeboden, variërend van yoga tot kickboksen en hardlopen. Ook is er een reguliere health check.’ Tegelijk zorgt dat beleid voor saamhorigheid. ‘Als de sportkleding aangaat, vallen drempels weg. Dan praat je op hetzelfde niveau met mensen die een heel andere functie hebben. Door samen te sporten wordt onze niet-hiërarchische structuur alleen maar versterkt.’

Marathon lopen

Reitsma liep in februari de marathon van Sevilla. ‘Ondanks dat we nu in een drukke tijd zitten, wordt daarvoor wel tijd vrijgemaakt. Voor zo’n marathon moet je aardig wat trainingsuren maken en daar heb ik ook de gelegenheid voor. In het najaar en het voorjaar is het vroeg donker, dus is het handiger tussen de middag te gaan hardlopen. Dat kan hier. Onlangs hebben we midden in busy season om vier uur ’s middags nog samen met de directie een rondje hardgelopen. Een prachtig voorbeeld van een optimale work-life balance.’ Van Bekkum doet aan personal training en organiseert met haar team sessies om het teamgevoel binnen de afdeling ook buiten het werk verder te laten groeien. Zodra de kantoorbezetting het toelaat, wordt er met een groepje buiten gesport. ‘Zo houden mensen binding met ons kantoor en hebben we een sterk team met een uniek laag verloop.’

Ook voor minder sportieven

Er is ook tijd voor minder uitdagende activiteiten, geeft Van Bekkum aan. ‘In de zomer van 2021 hebben wij met ons team gesupt in de grachten van Zwolle. Wij zorgen ervoor dat alle sportieve activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, zodat de opkomst altijd hoog is. Er is lol en je doorbreekt de werksfeer. Wij proberen een training sowieso altijd zo in te richten dat het voor iedereen toegankelijk is. Of je nu veertig push-ups doet of drie.’ Jassies: ‘Een van onze collega’s heeft niet zoveel met sport, maar doet toch altijd mee. Het gaat er niet om te laten zien hoe goed je bent, maar juist om met elkaar bezig te zijn en ontspanning te vinden. Er is meer dan werk. Mensen moeten niet alleen maar komen om hun werk te verrichten, maar ook om te delen in het teamgevoel. En dat wordt gewaardeerd, merken we in de periodieke gesprekken met onze medewerkers.’

Ontspanning door inspanning

Van Bekkum krijgt ook voldoende ruimte voor haar andere passie: ze speelt saxofoon. ‘Ik ben twee avonden in de week actief bij twee gevorderde amateurorkesten en dat vraagt de nodige voorbereiding. Daarvoor krijg ik alle ruimte. Ik zorg dat ik op repetitiedagen wat eerder stop met werken, zodat ik mij goed kan voorbereiden. Dat ik mijn eigen werktijden in kan richten, werkt voor mij heel prettig. Binnen Brouwers krijg je zowel veel vrijheid als verantwoordelijkheid. Dat is voor mijzelf een heel prettige combinatie, zodat ik ook op muzikaal gebied optimaal kan presteren.’

Balans door aandacht

Is er met alle aandacht voor gezondheid en de werk-privébalans ook nog plaats voor carrièreambities bij Brouwers? Zeker wel, zegt Jassies: ‘Ontwikkeling is altijd belangrijk, maar wij waarderen iedereen in zijn eigen ambities. We proberen mensen aan te nemen in de functie van beginnend assistent, zodat er mogelijkheden zijn om door te groeien. We stimuleren ontwikkeling, maar leggen geen verwachtingen op.’ Reitsma geeft aan dat de werknemers zelf beter in balans zijn dankzij de aandacht voor sport of muziek. ‘Je hoeft niet per se tachtig uur in de week te werken om jezelf te ontwikkelen. Misschien is het wel meer waard om de normale uren te maken en genoeg tijd over te houden voor andere activiteiten. Dan kun je je op een ander vlak ontwikkelen.’

Auteur: Rob van de Laar

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine dat gaat over lifestyle en carrière. Dit magazine is verschenen in maart 2022.