Bedreiging onafhankelijkheid bij jaarrekeningcontrole VvE voldoende ondervangen

Een RA maakte geen fouten bij de jaarrekeningcontrole van de vereniging van eigenaren (VvE) van appartementen in een serviceflatcentrum, heeft de Accountantskamer geoordeeld. Ook heeft de klagende bewoner niet aannemelijk gemaakt dat de accountant zijn onafhankelijkheid onvoldoende heeft gewaarborgd. Daarmee wordt de klacht in alle onderdelen ongegrond verklaard.

Uitspraak: 21-1286 RA

Jaarrekeningcontrole VvE

Het bestuur van de VvE had op 23 maart 2021 een opdracht verleend voor het controleren van de jaarrekening 2020 van de VvE aan het accountantskantoor waar de RA werkt. De controle was vereist op grond van het Reglement van Splitsing van de VvE. De RA gaf op 2 juni 2021 een controleverklaring af bij de jaarrekening. Het bestuur van de VvE bood de jaarstukken, met daarin vervat de jaarrekening, eveneens op 2 juni 2021 aan de algemene ledenvergadering (ALV) van de VvE aan. De ALV van de VvE heeft de jaarrekening 2020 tijdens de vergadering van 30 juni 2021 goedgekeurd en vastgesteld. Een eigenaar van een van de appartementen heeft tijdens deze vergadering een aantal kritische opmerkingen geplaatst bij de jaarrekening en bij het bestuursverslag.

Tuchtklacht

De bewoner liet het er niet bij zitten en spande een tuchtklacht aan tegen de RA. Bij de Accountantskamer luidde de klacht dat de gecontroleerde jaarrekening niet zou voldoen aan het reglement en de onafhankelijkheid van de accountant onvoldoende gewaarborgd was. De eerste klacht werd met 12 klachtonderdelen onderbouwd, maar de Accountantskamer ziet op geen enkel onderdeel tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen of nalaten.

Onafhankelijkheid

Bij de klacht dat de onafhankelijkheid van de RA onvoldoende zou zijn gewaarborgd wees de klager er op dat naast de controlewerkzaamheden, die vanuit het accountantskantoor zijn verricht, ook andere werkzaamheden ten behoeve van de VvE zijn verricht door onderdelen van het netwerk waar het kantoor deel van uitmaakt. Vanuit een ander accountantskantoor binnen het netwerk wordt administratieve ondersteuning verleend aan de VvE en wordt de jaarrekening van de VvE opgesteld.

ViO

De Accountantskamer stelt voorop dat de vraag of de onafhankelijkheid van de RA bij het uitvoeren van de opdracht tot het controleren van de jaarrekening 2020 van de VvE voldoende gewaarborgd is moet worden beantwoord aan de hand van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). Omdat een ander onderdeel van het netwerk een non-assurancedienst heeft verleend aan de VvE, was op grond van het bepaalde in artikel 19 van de ViO sprake van een situatie die een bedreiging vormt en die een maatregel vereist.

Bedreiging en maatregel vastgelegd

De RA heeft het bestaan van de bedreiging en de getroffen maatregel vastgelegd in formulieren die zijn opgenomen in het controledossier. De Accountantskamer overweegt dat uit de ingevulde formulieren in het controledossier blijkt dat de accountant heeft onderkend dat mogelijk sprake was zowel van een bedreiging die een maatregel vereist – volgens artikel 19 van de ViO – als van een mogelijk verbod tot het verrichten van een assurance dienst – volgens artikel 20 van de ViO. In dit verband – zo begrijpt de Accountantskamer – heeft de RA vastgesteld dat de penningmeester van de VvE de belangrijke posten in de jaarrekening autoriseert en dat het andere accountantskantoor dat onderdeel van het netwerk is waarin de RA werkzaam is slechts routinematige en geen subjectieve werkzaamheden verricht ten behoeve van de VvE.

Daarnaast heeft de accountant maatregelen getroffen. Niet alle getroffen maatregelen die op de in het controledossier opgenomen formulieren zijn vermeld kwalificeren overigens als maatregelen waarmee een bedreiging tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht. Zo kan het gegeven dat medewerkers van het andere accountantskantoor die administratieve ondersteuning hebben verleend en/of de jaarrekening van de VvE hebben opgesteld niet deelnemen aan de controlewerkzaamheden niet worden aangemerkt als een “maatregel”, omdat een dergelijke werkwijze sowieso (verboden) zelftoetsing zou inhouden. Ook het gegeven dat reviews worden uitgevoerd binnen het controleteam maakt veeleer deel uit van de normale controlewerkzaamheden dan dat dit als een maatregel kan worden aangemerkt. De Accountantskamer is van oordeel dat de uitgevoerde steekproeven, het toetsen van brondocumentatie en van bankmutaties in dit geval wel als zodanig kunnen gelden. De Accountantskamer is daarom van oordeel dat klager, mede gelet op de hiervoor genoemde getroffen maatregelen, niet aannemelijk heeft gemaakt dat de RA zijn onafhankelijkheid onvoldoende heeft gewaarborgd.