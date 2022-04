Oude ondernemersportaal (zonder eHerkenning) toch nog te gebruiken

Het omstreden (want betaalde) inlogmiddel eHerkenning is vanaf dit jaar ook voor de btw-aangifte nodig. Ondernemers kunnen daardoor in principe geen aangifte meer doen via het oude ondernemersportaal. Toch blijkt de Belastingdienst nog een uitzondering te maken.

Ondernemers die niet op tijd beschikken over eHerkenning en daardoor te laat aangifte doen kunnen op verzoek nog toegang krijgen tot het oude ondernemersportaal zonder eHerkenning, meldt de fiscus op de eigen site:

“Kunt u niet op tijd beschikken over eHerkenning en doet u daardoor te laat aangifte, dan kunt u het beste bellen met de BelastingTelefoon: 0800 0543. U krijgt dan per direct, maar alleen voor uw aangifte over het eerste kwartaal 2022, toegang tot het oude ondernemersportaal. Ook ontvangt u binnen 10 dagen na het telefoongesprek een brief waarin wordt bevestigd dat deze toegang tijdelijk is. In de brief staat ook wat u kunt doen om daadwerkelijk over te stappen, zodat u uw volgende btw-aangifte op tijd via een van de genoemde manieren kunt doen (via Mijn Belastingdienst Zakelijk, administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener).”

Hoe lang de fiscus dit overgangsregime hanteert hangt volgens een woordvoerder af van het aantal verzoeken dat na elk kwartaal binnenkomt om op de oude wijze aangifte te kunnen blijven doen.

Geen wettelijke basis eHerkenning

Ondernemers zijn al langere tijd ontevreden over eHerkenning, omdat het als onrechtvaardig wordt beschouwd dat er betaald moet worden om aangifte te kunnen doen. De rechtbank Gelderland oordeelde onlangs dat er geen wettelijke basis bestaat voor de verplichte aanschaf van eHerkenning bij een commerciële partij. De Wet digitale overheid moet daarin voorzien, maar dat wetsvoorstel ligt nog bij de Eerste Kamer.