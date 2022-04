Kabinet wil Russisch geld aanpakken met verbod op trustdienstverlening en doorstroomvennootschappen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financiën vrijdag ingestemd met een spoedwetsvoorstel waarmee een verbod op dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen moet worden geregeld. In het wetsvoorstel wordt ook een verbod om doorstroomvennootschappen aan te bieden en om trustdiensten te verlenen met betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied of non-coöperatieve landen op belastinggebied geregeld.

Er komt een verbod om trustdiensten te verlenen aan personen en bedrijven die gevestigd zijn of een uiteindelijk belanghebbende (ubo) woonachtig in Rusland of Wit-Rusland. Hierdoor wordt het moeilijker om via Nederland te opereren. Zij kunnen niet meer gefaciliteerd worden door trustkantoren in Nederland en moeten de vestiging, administratie en het beheer van de rechtspersoon zelf regelen.

Deze maatregelen zouden bij voorkeur in Europees verband worden geregeld, vindt het kabinet. Omdat het onzeker is of dat op korte termijn lukt wordt nationale spoedwetgeving voorbereid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Kaag van Financiën ingestemd met dit wetsvoorstel dat voor spoedadvies wordt voorgelegd aan de Raad van State. Daarna wordt het ingediend bij de Tweede en Eerste Kamer. Het verbod verplicht tot het beëindigen van de dienstverlening. Het leidt niet tot meer bevriezingen.

Doorstroomvennootschappen

In het wetsvoorstel wordt ook een verbod om doorstroomvennootschappen aan te bieden en om trustdiensten te verlenen met betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied of non-coöperatieve landen op belastinggebied geregeld. Doorstroomvennootschappen zijn rechtspersonen die behoren tot de groep van het trustkantoor en die gebruikt worden om cliëntgelden, zoals dividenden of royalty’s, voor fiscale doeleinden ‘doorheen te laten stromen’. Daarom wordt voorgesteld om het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik van doorstroomvennootschappen door trustkantoren geheel te verbieden. Deze maatregel is eerder door het vorige kabinet aangekondigd.

Nederland is een van de landen met een grote trustkantorensector, hoewel die door strengere regulering in omvang is afgenomen.