Verduistering tonnen papiergeld via onderbroek levert tweeënhalf jaar cel op

Een 32-jarige man is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar voor een poging om voor twee miljoen aan vijftig-eurobiljetten achterover te drukken bij zijn werkgever, gelddrukkerij Joh. Enschede.

Hij werkte in 2017 via een uitzendbureau als plaatsvervangend teamleider bij Joh. Enschede in Haarlem en wist in een tijdsbestek van enkele maanden een belangrijke positie te verwerven. Tijdens een van zijn diensten zette hij dozen met vijftig-eurobiljetten ter waarde van in totaal twee miljoen euro apart in een opslagruimte. Die verborg hij onder inpakfolie.

Anderhalve week

Het plan was om de biljetten ongezien naar buiten te transporteren, maar dat viel niet mee omdat onderdeel van de beveiliging was dat ieder personeelslid bij het in- en uitgaan van het pand werd gewogen. De man verklaarde dat hij het geld daarom alleen in kleine plukjes kon vervoeren en wel door biljetten in zijn onderbroek te stoppen. Dat was een tijdrovende klus en na anderhalve week ontdekte een collega de verborgen dozen. Raadpleging van camerabeelden leidden uiteindelijk naar de 32-jarige, die tot dan toe via zijn ondergoed 375.000 euro mee naar buiten had weten te nemen. In de kleedkamer van het bedrijf werd een tas met nog eens 50.000 euro gevonden. Het grootste deel van het verduisterde bedrag is niet meer opgespoord. Een oom van de man had in zijn auto nog ruim 30.000 euro liggen. Met die auto wilde het duo enkele dagen later de grens oversteken.

Betalingsverkeer ontwricht

De gelddrukkerij is van (inter)nationaal belang, overweegt de rechter. ‘De verdachte heeft het in hem gestelde vertrouwen op meer dan grove wijze beschaamd. Hij is geraffineerd te werk gegaan, onder meer door een nieuwe pakbon uit te draaien om het wegnemen van de bankbiljetten te verhullen. Ook heeft hij door zijn handelen het maatschappelijk betalingsverkeer ontwricht. Dit rekent de rechtbank hem aan.’ De man heeft niet duidelijk kunnen maken wat er met de buitgemaakte bankbiljetten precies is gebeurd. ‘De rechtbank gaat ervan uit dat de man heeft gehandeld uit eigen financieel gewin. Hij is na het feit meermalen gaan gokken en heeft luxe goederen gekocht. Zijn verklaring dat hij heeft gehandeld onder bedreiging van zijn oom vindt de rechtbank niet aannemelijk. Ook is berekend dat de man van zijn strafbare handelen een voordeel van 375.000 euro heeft gehad. Dit moet hij aan de staat betalen.’ Hij krijgt een gevangenisstraf van 36 maanden opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De 41-jarige oom is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uren. ‘De oom van de man heeft meegewerkt aan het verbergen van een deel van het verduisterde geld. Hierdoor onttrekt hij opbrengsten van een misdrijf aan het zicht van justitie. Daarbij komt dat de oom geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen.’ Wel zijn de straffen verlaagd omdat berechting ruim te lang op zich heeft laten wachten.

Uitspraak rechtbank Noord-Holland, 25 april 2022