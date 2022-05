PERSONALIA: Visma | Onguard zet Adriaan Kom aan het roer

Visma | Onguard heeft Adriaan Kom (41) per 1 juni benoemd tot managing director. Hij werkt er al anderhalf jaar als chief commercial officer.

In zijn nieuwe rol gaat Kom zich focussen op de verdere groei van het bedrijf als onderdeel van Visma. ‘Onderdeel daarvan is de verdere innovatie in het productportfolio versnellen en de klant nog meer centraal stellen.’ Onguard is een fintech-bedrijf dat zich toelegt op het order-to-cash-proces. Kom werkte voorheen in diverse functies bij Altares Dun & Bradstreet, partner van Visma | Onguard. Hij heeft op nationaal en internationaal niveau B2B-organisaties geadviseerd over het toepassen van optimaal datamanagement op het vlak van creditmanagement, compliance, fintech, verkoop en marketing. ‘Hierbij hield hij zich bezig met innovaties in de markt en opereerde hij vooral aan de voorkant van de organisatie.’

Kom volgt Pauline Frens op, die het bedrijf op interimbasis heeft geleid na het vertrek van Marieke Saeij in november vorig jaar.